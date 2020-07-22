Ayasofya Camii ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Ayasofya’nın ibadete açılış tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Danıştay'ın verdiği kararla yeniden cami olması kararlaştırılan Ayasofya ilk cuma namazının kılınmasının ardından, ibadete açılacak. Ayasofya Camii için geri sayım devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Peki, Ayasofya Camii ne zaman açılıyor? İşte, Ayasofya'nın açılış tarihi...
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Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayafosya'nın 24 Temmuz'da kılınacak olan cuma namazıyla ibadete açılacağını duyurdu. Ayasofya’da fresk ve mozaikler namaz sırasında ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılacak.
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AYASOFYA NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Ayasofya Cami'nde ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;
Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.
Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYASOFYA PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nı paylaştığı video klipte, sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli eser birçok farklı dilde seslendirildi. Klipte ayrıca Ayasofya Camii'nin görüntüleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan video klibi, şarkının da sözleri olan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleriyle paylaştı.
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AYASOFYA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ziyaret ettiği ve cuma günü büyük bir katılımla ilk namazın kılınacağı Ayasofya’da hazırlıklar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldıracağı cuma namazına 1000-1500 kişinin katılması bekleniyor. Cuma namazı, koronavirüs önlemleriyle kılınacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, AK Parti MYK ve MKYK üyelerinin cuma namazı için Ayasofya’da olması planlanıyor. Cuma namazı sırasında kadınların da ibadet etmeleri için ayrı bir alan düzenleniyor. Şehit anneleri ve bazı Müslüman misyon şeflerinin eşlerinin de Ayasofya’da olması bekleniyor. Camide maske, el dezenfektanı ve seccade dağıtımı da yapılacak.
ÇİVİ BİLE ÇAKILMAYACAK
Fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak perde sisteminin de detayları belli olmaya başladı. Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı. Yetkililer, sistem kurulurken bir çivi bile çakılmayacağını belirtiyor. Buna göre, ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.
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İSKELE DE KAPATILACAK
Müezzin mahfilinin önünde kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık “omphalion” döşeme mozaiği ise cami için yere serilecek halının altında kalacak. Ancak mozaiğin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacak. Müze döneminden kalan restorasyon için kurulmuş iskele de perdeyle kapatılacak ve üzerinde hat sanatından örnekler sergilenecek.
Danıştay 10. Dairesi 10 Temmuz’da, Ayasofya’yı camiden müzeye çeviren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.