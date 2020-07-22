Ayasofya Camii ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

AYASOFYA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ziyaret ettiği ve cuma günü büyük bir katılımla ilk namazın kılınacağı Ayasofya’da hazırlıklar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldıracağı cuma namazına 1000-1500 kişinin katılması bekleniyor. Cuma namazı, koronavirüs önlemleriyle kılınacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, AK Parti MYK ve MKYK üyelerinin cuma namazı için Ayasofya’da olması planlanıyor. Cuma namazı sırasında kadınların da ibadet etmeleri için ayrı bir alan düzenleniyor. Şehit anneleri ve bazı Müslüman misyon şeflerinin eşlerinin de Ayasofya’da olması bekleniyor. Camide maske, el dezenfektanı ve seccade dağıtımı da yapılacak.



ÇİVİ BİLE ÇAKILMAYACAK



Fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak perde sisteminin de detayları belli olmaya başladı. Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı. Yetkililer, sistem kurulurken bir çivi bile çakılmayacağını belirtiyor. Buna göre, ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.