Ay tutulması ve dolunay saat kaçta, kısmi tutulma nasıl izlenir? Çilek Ayı hakkında bilgiler
5 Haziran'da gerçekleşecek olan Ay tutulması doğa olayı tutkunları tarafından sabah saatlerinden bu yana bekleniyor. 'Çilek Ayı' olarak adlandırılan dolunay sırasında yaşanması beklenen Ay tutulması, Türkiye'den de takip edilebilecek. Peki, Ay tutulması ve dolunay saat kaçta kaçta, kısmi tutulma nasıl izlenir? Çilek Ayı hakkında bilgiler...
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Türkiye'de Ay tutulmasının saat 20.45'te başlaması, 22.24'te de en belirgin haline gelmesi bekleniyor. Tutulma, TSİ 00.04'te sona erecek. Bu gece, dolunay sırasında kısmi tutulma da yaşanacak. Kısmi tutulma, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın büyük bir bölümünden takip edilebilecek.
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AY TUTULMASI NASIL İZLENİR?
Ay tutulmasını izlemek için ekstra bir yöntem gerekmiyor. Tutulmayı ve dolunayı net biçimde görebileceğiniz bir konum ve bir sandalye yeterli olabilir.
Ay tutulmasını izlemek için hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.
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ÇİLEK AYI NEDİR?
Haziran ayında gerçekleşecek dolunaya "Çilek Ayı" adı veriliyor. Bu adın nedeni ise Ay'ın rengiyle ilgili değil, haziran aylarında yaşanan dolunayın ABD'de çilek hasadına denk gelmesi. Kuzey Amerika'da çilek hasadı haziran ayında yapılıyor. İngiltere Kraliyet Gözlemevi, dünyanın farklı yerlerinde değişik adlara sahip olduğunu söylüyor.
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2020 YILINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN TUTULMALAR
10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın batısından da gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10’da gerçekleşecek.
05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek.
21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.
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05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.
30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.
14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.