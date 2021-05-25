Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması Dünya'yı meraklandırdı

Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, yarın gece gerçekleşecek. Ülkemizden görülmeyecek olan "Kanlı Ay" olarak adlandıran tutulma; Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ve diğer bazı ülkelerden izlenebilecek.