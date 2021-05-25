Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması Dünya'yı meraklandırdı
Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği başta doğa tutkunları olmak üzere tüm dünyada sabırsızlıkla bekleniyor. Milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeken Ay tutulması ile dünya tarihi doğa olayına tanık olacak. "Çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran Ay tutulması ülkemizden görülmeyecek. Ay tutulması ile Ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılınacak. Peki, Ay tutulması ne zaman? İşte, 2021 Ay tutulması tarihi.
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1
Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, yarın gece gerçekleşecek. Ülkemizden görülmeyecek olan "Kanlı Ay" olarak adlandıran tutulma; Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ve diğer bazı ülkelerden izlenebilecek.
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AY TUTULMASININ TARİHİ
Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.
"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.
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KANLI AY NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.
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SÜPER AY NEDİR?
Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor.
Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.
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ÇİÇEK AY NEDİR?
"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.
Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.
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BU YIL GERÇEKLEŞECEK DİĞER TUTULMA TARİHLERİ
Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak. Tutulma tarihleri şu şekilde olacak;