Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi? 2020 Parçalı ay tutulmasının tarihi
Ay tutulması ne zaman? 2020 yılının önemli doğa olaylarından olan ay tutulması bu sene dördüncü kez gerçekleşecek. Doğa olaylarının beklediği yılın son ay tutulması 5 Temmuz'daki ay tutulması gibi parçalı şekilde gerçekleşecek ve Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Bu tutulması Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek. İşte, 2020 parçalı ay tutulmasının tarihi ve ayrıntılı bilgiler.
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5 Temmuz'da gerçekleşen parçalı ay tutulmasının ardından doğa tutkunları yeni bir tutulma daha bekliyor. 30 Kasım'da gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması, 2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak. Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor.
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PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.Tutulma Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek.
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PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
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Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.
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2020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ?
2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek.
Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.