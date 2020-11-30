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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 09:15 | 

Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? 2020 Ay Tutulması tarihi

2020 yılında 1'i tam tutulma olmak üzere 2 Güneş, 4 parçalı Ay tutulması yaşanacağı yılın başında açıklanmıştı. Yılın dördüncü Ay Tutulması için geri sayım devam ediyor. Çıplak gözle izlenebilecek olan Parçalı Ay tutulması, dünyanın her yerinden görülemeyecek. Peki, Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte 2020 Ay Tutulması tarihi…

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2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması, bugün gerçekleşiyor. Gökyüzü meraklıları için oldukça önemli bir gök olayı olan Ay tutulmasının burçlardaki etkisi ise bir süre devam edecek.

2AY TUTULMASI SAAT KAÇTA
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AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2020’deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek.

3TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ
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TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

Yılın üçüncü Ay tutulması olma özelliğini taşıyan bu tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek. Doğa olayı tutkunlarının rağbet gösterdiği parçalı Ay tutulması Türkiye’de görülemeyecek.

42020 ARALIK AYI GÖK OLAYLARI
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2020 ARALIK AYI GÖK OLAYLARI

8 Aralık tarihinde sondördün, 14 Aralık tarihinde yeniay, 21 Aralık tarihinde ilkdördün, 30 Aralık tarihinde dolunay evresinde olacaktır. Yer’den uzaklığı 12 Aralık tarihinde enberi noktasında 361776 km, 24 Aralık tarihinde enöte noktasında 405009 km olacaktır.

5GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN
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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Yılın son tutulması ise Güneş tutulması olacak. Tam Güneş tutulması da parçalı Ay tutulması da bu sene ülkemizden görülemeyecek. Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.

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