Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'de görülecek mi? 2020 Ay Tutulması tarihi

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN? Yılın son tutulması ise Güneş tutulması olacak. Tam Güneş tutulması da parçalı Ay tutulması da bu sene ülkemizden görülemeyecek. Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.