5 Haziran 2020 ay tutulmasının etkileri nelerdir? Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
Ay tutulması 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna ay tutulması deniliyor. Haziran ayında ay tutulması Türkiye'de 20:45'te başlayacak ve 22:24'te en belirgin duruma ulaşacak.
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Ay tutulması heyecanla beklenilen doğa olayları arasında yer alıyor. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna ay tutulması deniliyor. Hürriyet yazarlarından Aygül Aydın köşesinde tutulmanın etkilerini kaleme aldı. İşte 5 Haziran 2020 ay tutulmasının etkileri
AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK? Ay tutulması 5 Haziran'da Türkiye'de 20:45'te başlayacak ve 22:24'te en belirgin hale gelecek. Yarı gölgeli tutulma, 00:04'te sona erecek. AY TUTULMASININ ETKİLERİ NELERDİR? Hürriyet yazarlarından Aygül Aydın köşesinde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. yay burcu Ateş elementidir. Yani sizleri bu ay tutulması önümüzdeki 6 ay boyunca harekete geçirmek zorunda bırakacak. Ateş elementi sayesinde hakkınızı almak istersiniz ya da haddini bildirmek istersiniz. Bu sizin yaşadığınız hayatınızdaki gerçekliğinizle ilgilidir. Burada ya bir gerçekle yüzleşeceksiniz ve bu gerçeğin gerekliliğini yapacaksınız ya da artık bazı sonların bir başlangıcı olmadığını göreceksiniz.
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Sonra akabinde 21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş tutulması yaşayacağız. Bu hangi grup oluyor? Su! Yani önce yakacağız sonra söndüreceğiz. Bu haziran, Güneş tutulmasını ayrıca yazacağım. Şimdi odaklanmanız gereken 5 Haziran, Ay tutulmasındaki süreciniz. Ama 21 Haziran Yengeç Güneş tutulması ile bir sonraki hamleyi tahmin edeceğiz... · Taşınabilirsiniz. · Evinizi satabilirsiniz. · Yeni ev alabilirsiniz. · Boşanabilirsiniz, nişan atabilirsiniz. · Evlenebilirsiniz. · Eski sevgiliniz geri dönebilir. · Size şiddet uygulayan sevgiliyi bu seferde affetmek istemeyebilirsiniz. Ama o sizi korkutup baskı yapabilir. · En yakın dostunuzun size kuyu kazdığını görebilirsiniz. · Korkunuz yüzünden sürdürdüğünüz evlilikten kaçmak için plan yapıyorsunuzdur ama nasıl kaçacağınızı düşünüyorsunuzdur. · Alacaklarınızı alıp bu işten nasıl zararsız çıkacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. · İhanete uğradığınızı gördünüz ve bunu ayyuka çıkartırsanız eşiniz sizi çocuğunuzla ya da ailenizle tehdit ediyor olabilir. · Belki de kötü giden bir evlilikten ya da ilişkiden hamile kaldığınızı öğrendiniz. · En güvendiğiniz çalışanınız sizi yarı yolda bıraktı. · İş hayatınızda beklemediğiniz bir terfi ya da yol ayrımı söz konusu olabilir. · Bu ay tutulması özellikle ilişkileri sonlandırıcı etkisini büyük bir şekilde göz önüne sunabilir. Yani mesela “kesinlikle benden vazgeçmez” diye düşündüğünüz, sizin için ölen biten bir partnerin hayatınızda sizi hiç sevmemiş gibi çekilmesi çok olasıdır. Çünkü Yay tutulması karşı taraftaki insanın sizinle dalga geçtiğini düşündürür.
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Güneş, karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında Dünya'nın gölgesi Ay'a düşer. Bu 42.000.000.000 km uzanan gölge konisi Ay'ın uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay, saatte 3456 km hareket ettiği için ortalama Ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir. Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için, Ay tutulmasında Ay, tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, Dünya'nın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu güçsüz ışık kalıntıları görünürlüğü mahallî atmosferik şartlara bağlı olarak Ay'ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır. Bunun sonucunda Ay tutulması olur. Dünya, Ay ve Güneş'in bazı değişik durumları kısmi Ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda Ay'ın üzerine Dünya'nın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda Ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.