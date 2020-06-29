Ay tutulması ne zaman? İşte parçalı Ay tutulmasının tarihi

2020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ? 30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması



2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.