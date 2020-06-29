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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 17:29,

Ay tutulması ne zaman? İşte parçalı Ay tutulmasının tarihi

Haziran sonundaki Güneş tutulması ardından doğa olayı tutkunlarını yeni bir tutulma bekliyor. 2020 gök olayları takvimine göre temmuz ayının ilk haftasında Ay tutulması gerçekleşecek. 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki Güneş, dört parçalı Ay tutulması yaşanacak. Temmuz ayındaki tutulma bu yılın üçüncü Ay tutulması olacak ve parçalı şekilde gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? İşte parçalı Ay tutulmasının tarihi...

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5 Temmuz 2020'deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. İlk iki parçalı Ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek bu tutulma; Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

2Parçalı Ay tutulması nedir
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Parçalı Ay tutulması nedir?

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.

32020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ
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2020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ?

30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması

2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.

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14 Aralık: Tam Güneş Tutulması

Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.

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