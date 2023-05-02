Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve etkileri neler olacak? İşte, Ay tutulmasının burçlara etkisi

Şoke eden olaylar

Akrep-Boğa aksı tutulmaları para, güvenlik, borçlar ve kredilerle ilgili temaları ön plana çıkarır. Bu konularda çözüm arayışı içinde olabiliriz. Bunun yanı sıra Uranüs etkili bir tutulma olacağından dolayı bizi şoke eden ani olaylar ve durumlarla karşılaşabiliriz. Özgürlük ihtiyacımız güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir, bizi sıkıştıran konulardan kurtulmak isteyebiliriz.

Tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın Yengeç burcundaki seyahati odağımızın daha çok aile, güvenlik ve gayrimenkulle ilgili konularda olabileceğine işaret etmekte. Aile içinde rahatsızlıklar, çözülmeyi bekleyen konular, taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat, onarım gibi işlerin gündeme gelmesi olası.

Sağlıkla ilgili olaraksa genital bölge, üreme organları, yumurtalıklar, iki bacak arası hassas olabilir, dikkat etmeli.