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Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve etkileri neler olacak? İşte, Ay tutulmasının burçlara etkisi

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#Ay Tutulması#Ay Tutulması Tarihi#Ay Tutulması 5 Mayıs
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 09:21

Ay tutulması, 5 Mayıs’ta Akrep burcunun 14’üncü derecesinde bir Ay tutulması meydana gelecek. Yılın ilk Ay tutulmasının başrolünde Uranüs olacak ve Zuben Elgenubi sabit yıldızı eşlik edecek. Peki, ay tutulmasının burçlar üzerinde etkileri neler olacak? İşte, Astrolog Dinçer Güner'in ay tutulması hakkındaki açıklamaları

1/5Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve etkileri neler olacak İşte, Ay tutulmasının burçlara etkisi

5 Mayıs Cuma günü bizi özel bir Ay tutulması bekliyor. Bu, gölgeli bir tutulma (Ay, Dünya’nın yarı gölgesinden geçerken daha zayıf bir gölgenin oluşması) olacak. Ve 2042 senesine kadar böylesi bir gölgeli tutulma daha yaşamayacağımız için önemli. Tutulma 5 Mayıs’ta Türkiye saatine göre 18.14’te başlayacak, 20.22’de pik yapacak ve 22.31’de bitecek. Türkiye’den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek. Şimdi tutulmanın önce bireysel, sonra dünya ve en son Türkiye üzerindeki etkilerine bakalım.

2/5Şoke eden olaylar

Şoke eden olaylar

Akrep-Boğa aksı tutulmaları para, güvenlik, borçlar ve kredilerle ilgili temaları ön plana çıkarır. Bu konularda çözüm arayışı içinde olabiliriz. Bunun yanı sıra Uranüs etkili bir tutulma olacağından dolayı bizi şoke eden ani olaylar ve durumlarla karşılaşabiliriz. Özgürlük ihtiyacımız güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir, bizi sıkıştıran konulardan kurtulmak isteyebiliriz.

Tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın Yengeç burcundaki seyahati odağımızın daha çok aile, güvenlik ve gayrimenkulle ilgili konularda olabileceğine işaret etmekte. Aile içinde rahatsızlıklar, çözülmeyi bekleyen konular, taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat, onarım gibi işlerin gündeme gelmesi olası.

Sağlıkla ilgili olaraksa genital bölge, üreme organları, yumurtalıklar, iki bacak arası hassas olabilir, dikkat etmeli.

3/5Dünya huzursuz

Dünya huzursuz

Tutulma Akrep burcunda olacağından ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, rezervler, hırsızlık, cinsel suçlar, ülkelerarası finansal ilişkiler, kamu güvenliği, mafya ve gizli örgütlerle ilgili konular ön planda olacaktır.

Bu tutulma finansal konular üzerinde çok fazla etkili olabilir, dünyada artan enflasyon ciddi bir krize yol açabilir. Taciz, tecavüz ve sapkınlık gibi konular gündeme gelebilir.

Radyoaktif maddeler tehlike oluşturabilir ya da bu konu önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Vergilerde artış görülebilir. 

Uranüs’ün işin içinde olması artan grev ve isyanlara, teknolojik kazalara, yeni teknolojik ürünlere ve icatlara işaret ediyor. Bu dönem havayolları ve uçaklarla ilgili stresli haberler, kazalar
söz konusu olabilir. 

Skandalların, gizli birtakım belge, görüntü ve kayıtların ortaya çıkması mümkün. Yasadışı örgütler, mafya, karanlık kişiler gündeme gelebilir. 

Özellikle tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın Yengeç burcunda olması dünyada güvenli yerlerin azalması, beslenme, barınma gibi konularda krizlerin ortaya çıkması olarak yorumlanabilir.

Zuben Elgenubi yıldızı yetersiz fiyat demek. Bu da piyasada fiyatlama konusundaki streslere işaret eder. Bu yıldız, savaş zamanı mülklere el konulmasıyla ilgilidir. Psikopatik cinayetlerin meydana gelmesiyle de ilişkilidir.

14 derece Akrep, burcun ikinci dekanına işaret eder. Bu dekanın dünya astrolojisinde anlamıysa zeytinden verim alamamak ve zeytinyağı krizidir. 

4/5Türkiye’de güvenlik

Türkiye’de güvenlik

Tutulmanın gerçekleştiği anın Ankara’ya göre hazırlanan haritasında yine Akrep burcu yükselmekte. Ana gündem maddelerinin vergiler, enflasyon, bankalar, krediler ve krizlerin olabileceğine işaret etmekte. Akrep burcunun yönetici gezegeni olan Mars haritada Yengeç burcunda ve 8’inci evde konumlanmakta. Öncelikli konu ulusal güvenlikle ilgili olabilir. Güvenliğin arttırılması, güvenlik ihtiyacının artması söz konusu olabilir. Yine bu dönem konut kredileriyle ilgili alınabilecek aksiyonlara işaret etmekte. Ev fiyatlarında ya da konut kredilerinde artışlar olabilir.

 

5/5Finansal rahatlama

Finansal rahatlama

Türkiye’nin kendi haritası üzerinden değerlendirdiğimizdeyse tutulma ‘şans’ noktamız üzerine düşmekte ve 5’inci evde. Bu ev gençler, sporcular ve yatırım araçlarını sembolize eder. Şans noktamız tetikleneceği için finansal rahatlama, yatırımlar söz konusu. Ülke haritasında hem Uranüs hem de Plüton’un aynı anda tetiklenmesi büyük değişimleri ve dönüşümleri göstermekte. Bu tutulma Türkiye’de alışılmış olan birçok düzeni ve sistemi değiştirecek güçte.

 

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