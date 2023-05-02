Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve etkileri neler olacak? İşte, Ay tutulmasının burçlara etkisi

Dünya huzursuz
Tutulma Akrep burcunda olacağından ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, rezervler, hırsızlık, cinsel suçlar, ülkelerarası finansal ilişkiler, kamu güvenliği, mafya ve gizli örgütlerle ilgili konular ön planda olacaktır.
Bu tutulma finansal konular üzerinde çok fazla etkili olabilir, dünyada artan enflasyon ciddi bir krize yol açabilir. Taciz, tecavüz ve sapkınlık gibi konular gündeme gelebilir.
Radyoaktif maddeler tehlike oluşturabilir ya da bu konu önemli bir gündem maddesine dönüşebilir. Vergilerde artış görülebilir.
Uranüs’ün işin içinde olması artan grev ve isyanlara, teknolojik kazalara, yeni teknolojik ürünlere ve icatlara işaret ediyor. Bu dönem havayolları ve uçaklarla ilgili stresli haberler, kazalar
söz konusu olabilir.
Skandalların, gizli birtakım belge, görüntü ve kayıtların ortaya çıkması mümkün. Yasadışı örgütler, mafya, karanlık kişiler gündeme gelebilir.
Özellikle tutulmanın yöneticisi olan Mars’ın Yengeç burcunda olması dünyada güvenli yerlerin azalması, beslenme, barınma gibi konularda krizlerin ortaya çıkması olarak yorumlanabilir.
Zuben Elgenubi yıldızı yetersiz fiyat demek. Bu da piyasada fiyatlama konusundaki streslere işaret eder. Bu yıldız, savaş zamanı mülklere el konulmasıyla ilgilidir. Psikopatik cinayetlerin meydana gelmesiyle de ilişkilidir.
14 derece Akrep, burcun ikinci dekanına işaret eder. Bu dekanın dünya astrolojisinde anlamıysa zeytinden verim alamamak ve zeytinyağı krizidir.