Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Yüzyılların en uzun Ay tutulması!

580 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım başladı. 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek olan Ay tutulması 19 Kasım'da gözlenecek. NASA'dan yapılan açıklamaya göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin`in bazı bölgelerinden görülebilecek. Türkiye'den izlenemeyecek bu doğa olayı sırasında ay kırmızımsı bir renk alacak.