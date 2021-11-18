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Teknoloji
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 00:26 | 

Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Yüzyılların en uzun Ay tutulması!

Ay tutulması doğa olayı tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması muhteşem bir doğa olayına sahne olacak. Birkaç saat sürecek olan tutulma Kuzey Amerika’dan izlenebilecek. Dünya'nın tanık olacağı tutulma sırasında Ay Dünya`dan en uzak noktasında olacak ve bu noktada yörüngesini yavaşlatacak. Peki, Ay tutulması ne zaman ve Türkiye'den izlenecek mi? İşte, 2021 Ay tutulmasının tarihi.

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1

580 yılın en uzun Ay tutulması için geri sayım başladı. 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek olan Ay tutulması 19 Kasım'da gözlenecek. NASA'dan yapılan açıklamaya göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin`in bazı bölgelerinden görülebilecek. Türkiye'den izlenemeyecek bu doğa olayı sırasında ay kırmızımsı bir renk alacak.

2AY TUTULMASI NE ZAMAN

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek. Gök olayları yıllığına göre, 2021 yılının son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek.

3

Ay, tutulma sırasında Dünya`dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak. Ay`ın yüzde 97`sinin Dünya`nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

4AY TUTULMASI TÜRKİYEDEN İZLENECEK Mİ

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Türkiye'den izlenemeyecek olan Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan takip edilebilecek.

5AY TUTULMASI NASIL OLUR

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır.

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