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Yaşam
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 10:49 | 

Ay tutulması ne zaman? 2021 Ay tutulması tarihi

2021 yılının son Ay tutulması için geri sayım devam ediyor. 2021 yılı gök yıllığı takvimine göre, Ay tutulması kasım ayında kendisini gösterecek. Özellikle astroloji meraklıları, tutulmanın tarihini ve etkilerini yakından takip ediyor. Peki, Ay tutulması ne zaman, ayın kaçında?

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Bu hafta Boğa burcunun 27’nci derecesinde kısmi bir Ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması 19 Kasım 2021 tarihinde gözlemlenebilecek. Gök olayları yıllığına göre, 2021 yılının son Güneş tutulması ise 4 Aralık 2021 tarihinde tam bir şekilde gerçekleşecek.

22021 YILI TUTULMA TARİHLERİ

2021 YILI TUTULMA TARİHLERİ

-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması
-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması
-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması
-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması

3AY TUTULMASI NASIL OLUR

AY TUTULMASI NASIL OLUR?

Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır.

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