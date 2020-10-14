Ay çıldıracağım, Türkçe konuşuyor: Halsey İstanbul'da
Ünlü şarkıcı Halsey'in İstanbul turu devam ediyor. Biraz da gizemli bir şekilde kenti gezen 26 yaşındaki şarkıcı ilginç sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının gündeminde ilk sıradaki yerini koruyor.
Instagram, Splash News
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Şarkıcının paylaşımlarının bu kadar heyecan uyandırmasının bir nedeni de zaman zaman Türkçe yazması.
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Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey'in Türkiye'de olduğu geçen hafta attığı Türkçe tweet ile ortaya çıktı.
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Şarkıcının Türkçe olarak yazdığı "Herkes sakin olsun lütfen" mesajına karşılık hayranları ona nerede olduğunu sormuştu.
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Bir süre sessiz kalan Halsey daha sonra yine İstanbul'dan sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü. Türk kahvesi içip fal baktıran Halsey, İstanbul'un sokak hayvanlarına da ayrı bir ilgi gösterdi.
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Ünlü şarkıcı son Instagram paylaşımında da yine Türkçe "Saçmalama" mesajı eşliğinde İstanbul'da çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.
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Halsey, bu paylaşımda Türk mutfağından örnekler de sergiledi. Serpme kahvaltı, sarma, mantı gibi yemeklerin fotoğrafları da ünlü şarkıcının sosyal medya sayfasında yer buldu.
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Şarkıcının Türkçe "Saçmalama" mesajlı paylaşımına da Türk takipçileri dahil birçok kişiden çok sayıda yorum geldi. Bir Türk hayranı bu paylaşıma "Ay çıldıracağım, Türkçe konuşuyor" diye yanıt verdi.
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Halsey'in, Türkiye'ye gelen diğer yabancı konuklar gibi belli başlı turistik yerlerden değil kentin günlük yaşamından paylaşımlar yapması da dikkat çekti.
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Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
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Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirten Türkçe bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.