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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 09:00,

Ay başında duyurmuşlardı... Bugün son gün!

Mayıs ayı otomobil kampanyalarında düşük faiz seçenekleri ve ertelenen ödemeler dikkat çekiyor. İşte marka marka kampanyalar...

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1NİSSAN
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NİSSAN

Nissan Micra'da 40 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,59 faiz fırsatı sunuluyor. Navara'da ise aynı faiz seçenekleri 80 bin TL'ye sunuluyor. 

2FORD
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FORD

Ford'da 31 Mayıs'a kadar Anneler Günü'ne özel yüzde 2 indirim sunulurken, ticari araçlarda ise ödeme erteleme avantajı sunuluyor. Şimdi aldığınızda ödemelerine Eylül ayında başlıyorsunuz. 

 

3SKODA
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SKODA

SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi<br><br>

SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi

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4
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Superb modeline özel, %6'ya varan kampanya indirimi
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Octavia modellerine özel: %6'ya varan kampanya sunuluyor.
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5OPEL
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OPEL

Corsa: 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği<br><br>

Astra HB: 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği<br><br>

 

6
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Grandland X: 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği<br><br>

Crossland X: 60.000TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği<br><br>

 

7
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Combo: 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği<br><br>

Astra Sedan: 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği<br><br>



8
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Insignia: 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği sunuluyor. 

9ISUZU
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ISUZU

Anadolu Isuzu, ticari araç sahibi olmak isteyenlere %0 faiz desteği ile yeni kampanya açıkladı. 

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Ramazan ayı sürecek kampanya kapsamında kamyon grubunda 12 ay vadeye %0 faiz oranı ve midibüs grubunda 24 ay vadeye %0 faiz ile araç satın almak mümkün. 

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Isuzu kamyon modellerinde 160 bin TL'ye 12 ay %0 faiz uygulanırken, midibüs modellerinde 160 bin TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı sağlanıyor.

12CITROEN
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CITROEN

Mayıs ayına kampanya ile giren Citroën Türkiye, seçili modellerde geçerli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0.79 faiz ile taksit ödemelerine Eylül’de başlayarak, ayda bin 600 TL’lik ödeme seçeneği sunuyor.

13DACIA
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DACIA

 

Dacia, Mayıs ayında 2019 model Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg perakende satın alımlarına özel bir kampanya duyurdu.

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Kampanya kapsamında Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli 10 bin TL peşinat ve 48 ay vade seçeneği için yüzde 1.02 faiz oranı ile sunuluyor.

15
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15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli kampanyada Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli 83 bin 250TL'den başlayan fiyata sahip.

 

16
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Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.

17HONDA
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HONDA

Bu kapsamda, Civic Sedan modellerinde Mayıs ayında 60 bin TL’lik kredi kullanımına 0.49 faiz oranı ile 18 ay taksit sağlanıyor.

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Bununla birlikte Honda’nın Civic Hatchback, CR-V ve HR-V modellerinde ise ING Bank işbirliği kapsamında Mayıs ayı boyunca yüzde 0.84 faiz oranı sunuluyor.

19RENAULT
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RENAULT

Verilen bilgiye göre, kampanya, Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio 4'ün Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının perakende satın alımları için yer alıyor. 

 

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Kampanya kapsamında söz konusu modeller için 63 bin 700TL kredi tutarı, 39 ay vade ve yüzde 0.94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ödemeler ise Eylül 2020'de başlıyor.

21RENAULT
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RENAULT

 

Renault, Mayıs ayında müşterilerine, Clio ve Megane Sedan modellerini kapsayan bir kampanya hazırladığını açıkladı.

 

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Eylül ayında başlayacak aylık ödemelerin ilk 4 ayında 750 TL, kalan aylarda ise 2 bin 569 TL ödeme tutarı mevcut.

 

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15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada Clio 4 98 bin 400 TL, Yeni Clio 111 bin 400 TL ve Megane Sedan 146 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

24DS
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DS

DS Automobiles'in Mayıs ayına özel sunduğu ödeme seçeneklerinden yararlanarak, aylık %0,49 kampanya oranı ile kredi ödemelerinizi dört ay öteleyebiliyorsunuz. 

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150.000 TL'lik kredi tutarı için 12 ay vadeli %0,49 faiz oranına sahip PSA Finans kredi taksit ödemelerine Eylül ayında başlanabiliyor.

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