AY.4.2 nedir, nerelerde görüldü? AY.4.2 coronavirüs mutasyonu ile ilgili merak edilenler
AY.4.2 covid mutasyonu dünyayı alarma geçirdi. Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs mücadelesi devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu ile ilgili araştırma yapan bilim insanları AY.4.2'nin Delta varyantından çok daha tehlikeli olduğunu öne sürdü. Son yapılan araştırmanın ardından AY.4.2 bulaşıcılığı ve belirtilerine gözler çevrildi. Peki, AY.4.2 nedir, nerelerde görüldü? İşte, AY.4.2 coronavirüs mutasyonu ile ilgili detaylı bilgiler.
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AY.4.2 nedir sorusu Delta varyantında yaşanan endişe verici gelişme sonrası gündeme geldi. İlk kez Hindistan'da görülen ve yüzde 40 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Delta varyantının mutasyonu olan AY.4.2 İngiltere'de hızla yayıldı. AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu belirledi.
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AY.4.2 MUTASYONU NEDİR?
Vaka ve ölüm sayıları Delta varyantı nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde artmaya devam ederken kötü haber İngiltere'den geldi. Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı.
AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi.
London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 'Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı Koronavirüs türü.'
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Varyant ile ilgili açıklamada bulunan Cambridge'deki Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genomik Girişimi direktörü Jeffrey Barrett ve University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, AY.4.2'nin dünya çapında Covid-19 vakalarında baskın hale gelen orijinal Delta varyantından yüzde 10 ila 15 daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.
University College London Genetik Enstitüsü müdürü Francois Balloux, “AY.4.2, muhtemelen 'Soruşturma Altındaki Varyant' rütbesine yükseltilebilir” derken, “Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ona adlandırma sistemi altında bir Yunan harfi atayacaktır” diye konuştu.
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DELTA VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.
Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.
Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.