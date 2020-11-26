Avusturya’da taksicilerden hükümet karşısı protesto

“Büyük şirketler için biz taksiciler ortadan kaldırılıyoruz. Bu, Avusturya’da olmamalıdır. Hükümete de şunu söylemek istiyorum; UBER bir dava görüşmesinde aylık 1.5 milyon kâr ettiğini ve bunu 2014 yılından beri yaptıklarını ifade etti ve 2019 yılına kadar 1 euro vergi ödemediler. Bu biz vergi mükellefleri menfaatinde olamaz.”