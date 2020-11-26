Avusturya’da taksicilerden hükümet karşısı protesto
Avusturya Ulaştırma Bakanlığı’nın 2021 yılı için taksimetre zorunluluğunu kaldırmak istemesi, taksi sürücülerinin sert tepkisine neden oldu. Sokağa dökülen binlerce taksici, başkent Viyana’da 10 kilometrelik konvoy oluşturarak bakanlığın önünde protesto düzenledi. Bakanlık, ülkede taksimetre zorunluğunun kaldırılıp, uluslararası taşımacılık şirketleri UBER ve BOLT gibi aynı sisteme dahil edilmesini istiyor.
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Viyana Taksiciler Odası Başkanı Resul Ekrem Gönültaş, hükümetin almış olduğu kararın taksiciliği bitireceğini söyledi. Aralarında Türk taksicilerin de olduğu binlerce taksicinin bu eyleme katıldığını belirten Gönültaş, şunları söyledi:
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“Ulaştırma Bakanı’na sesimizi duyurmak istiyoruz. Hükümet 1.5 sene önce ilave ek düzenleme getirerek bütün taksi branşını öldürme niyetinde kararlar almıştır. Buna karşı tepkimizi göstereceğiz. Avusturya genelinden gelerek yürüyüşümüze destek veren tüm taksici kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu çok ciddi ve ölümcül bir karar.”
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“Bu demek oluyor ki, isteyen taksici artık taksimetre kullanabilir. Amerikan menşeli ya da başka bir platform üzerinden belirlenirse, müşterilerin belirlediği fiyatlarla gideceğiz. Biz bunu kabul etmiyoruz. 5 euro gibi azami bir fiyatla bir taksici yaşayamaz, giderlerini ödeyemez, ailesini geçindiremez.”
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Taksiciler Odası temsilcilerinden Leopold Kauzner ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “Bakın, bu çok basit. UBER uygulamasının getirdiği tek yenilik yasa dışı olmasıdır ve yasalara uyulmuyorsa biz toplum olarak kaybediyoruz. Yapılan sadece maaş ve sosyal dampingdir ve buna izin veremeyiz.”
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“Büyük şirketler için biz taksiciler ortadan kaldırılıyoruz. Bu, Avusturya’da olmamalıdır. Hükümete de şunu söylemek istiyorum; UBER bir dava görüşmesinde aylık 1.5 milyon kâr ettiğini ve bunu 2014 yılından beri yaptıklarını ifade etti ve 2019 yılına kadar 1 euro vergi ödemediler. Bu biz vergi mükellefleri menfaatinde olamaz.”
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Viyana’da taksicilik yapan Jana İspas da düzenlemenin kendilerini çok etkilediğini söyledi: “Bu protestoya katılımdan, çektiğimiz eziyeti gösterebildiğimizden ve bu sektörde eşitlik için gösteri yapmaktan çok memnunum. UBER, Go ve diğer uluslararası şirketler tarafından ezilmeyeceğimizi göstermek istiyoruz.”
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“Maaş ve sosyal haklarımızı düşürmelerine karşı geliyoruz. Herkesin çalışma ve bununla para kazanma, ailesini geçindirme hakkı var. Bu yasanın değiştirilmesi ile bu artık mümkün olmaz. Hükümet bize ihanet etti. Bu, biz taksicilerin genel düşüncesidir. Bunun yapılmaması lazımdı. Bu yasa 2019 yılında çıkarıldı ve değişmemesi gerekirdi. Hükümet bize kesinlikle ihanet etti.”