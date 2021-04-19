Avustralya ve Yeni Zelanda arasında karantinasız uçuşlar başladı
Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar bugünden itibaren, karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek.
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Covid-19 pandemisinin başlamasıyla, geçen yılın Mart ayından bu yana iki ülke arası seyahatlerde karantina zorunluluğu bulunuyordu.
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Ancak iki ada ülkesi de kısıtlamaları sıkı tutarak vaka sayılarını düşürmeyi başardı.
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Bugün binlerce kişinin iki ülke arasında seyahat etmesi bekleniyor.
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Qantas, Jetstar ve Yeni Zelanda havayolları uçuş gerçekleştiriyor.
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Sydney Havalimanı'nda BBC'ye konuşan bir yolcu "Bugün bu kadar duygusal olacağımı tahmin etmemiştim" dedi.
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Ekim ayından bu yana Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya gidenler birçok eyalete karantinasız girebiliyordu ancak bu uygulama Yeni Zelanda'nın endişeleri nedeniyle karşılıklı değildi.
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ortak yaptıkları açıklamada, seyahat özgürlüğü ile ekonomik hareketliliğin de artmasını umduklarını belirtti.
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Yeni Zelanda'nın turizm gelirlerinin yüzde 40'ını Avustralyalı turistler oluşturuyor.
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İki ülkede de koronavirüs kaynaklı ölüm sayıları çok düşük. Avustralya'da 910 kişi, Yeni Zelanda'da ise 26 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Avustralya aşılamada geri kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.