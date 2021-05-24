Avustralya vatandaşları bir yıl sonra ülkelerine döndüler

Altındağ, "Ondan sonra da 2020 Mart ayında koronavirüs patlayınca dönüşümüz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyoruz dönmek için birçok havayolu ile gitmeye çalıştık ama biletler iptal oldu. Ama devlet ile bağlantıya geçtik ve bu uçuşu düzenledi. Onlar bize yardımcı oldu" ifadesinde bulundu.