Avukatlar ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü avukatlar için MHRS aşı randevu ekranı erişime açılacak!

Avukatların ne zaman aşı olacağı gelen açıklama ile gündemde yer aldı. Ocak ayından beri ülkemizde başarı ile devam eden aşılama sürecinde şuana kadar 23.947.670 kişi aşı oldu. 2 doz aşı olan kişi sayısı ise 9.730.407'ye yükseldi. Dört aşamada yapılacak olan aşı sürecinde sıra 40 yaş üzeri avukatlara geldi. TBB yaptığı açıklamada, "Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadesini kullandı.