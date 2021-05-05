Avukatlar ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü avukatlar için MHRS aşı randevu ekranı erişime açılacak!
Avukatların aşı takvimi Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek grupları ile belli oldu. ilk aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar, huzurevi vb. yerlerde kalan ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler ile başlanan aşılama sürecinde, avukatlar için beklenen açıklama geldi. Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına dahil olduğunu bildirdi. Sıralı gelen vatandaşlar MHRS sistemi üzerinden randevularını alarak aşılarını yaptırabilecekler. Peki, 40 yaş üzeri avukatlar ne zaman aşı olacak? İşte, avukatların aşı takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Avukatların ne zaman aşı olacağı gelen açıklama ile gündemde yer aldı. Ocak ayından beri ülkemizde başarı ile devam eden aşılama sürecinde şuana kadar 23.947.670 kişi aşı oldu. 2 doz aşı olan kişi sayısı ise 9.730.407'ye yükseldi. Dört aşamada yapılacak olan aşı sürecinde sıra 40 yaş üzeri avukatlara geldi. TBB yaptığı açıklamada, "Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadesini kullandı.
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40 YAŞ ÜSTÜ AVUKATLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?
TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avukatlara, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi. 40 yaş üstü avukatların aşılama sorgulamasını e Nabız üzerinden öğrenebilecekler. e Nabız sistemine girenler, e Nabız şifresi ve e Devlet şifresi ile sorgulamalarını yapacaklar. Aşı sırası gelenler ise MHRS ekranından ya da Alo 182'den randevularını alacak.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin. Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
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Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.
Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek
.Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilinecek.