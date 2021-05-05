Avukat Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldı mı? İşte yapılan açıklama
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Avukatı Rahmi Özkan'ın bir süredir programda bulunmaması soru işaretlerine neden oldu. Özkan’ın programda yer almaması ardından farklı iddialar gündeme gelmişti. Rahmi Özkan'ın hayatını kaybettiği iddialarını Müge Anlı sert bir dille yalanlamıştı. Peki, Avukat Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldı mı? İşte yapılan açıklama
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Geçtiğimiz haftalardan bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri Rahmi Özkan olmadan yayınlanıyor. Yıllardır yer aldığı programda bulunamayan Rahmi Özkan, sosyal medya hesabından programda yer almama nedeniyle ilgili açıklamada bulundu.
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Hakkında çıkan öldü ve yaralandı iddialarıyla ilgili Avukat Rahmi Özkan, ''Dostlarım! Birkaç günden beri rahatsızlığım nedeniyle evimde tedavi amaçlı dinleniyorum. Şükürler olsun ki önemli bir sağlık problemim yok. Ancak bazı sosyal medya kuruluş ve yetkilileri sağlığım hakkında yalan yanlış haberlerle benim yaralı olduğumu, hastanede ve de yoğun bakımda yattığımı ve öldüğümü ifade etmişlerdir. Düşünün ki bu haberler dünyanın ve Türkiye'mizin her tarafındaki dostlarım, yakınlarım ve sevenlerimi ne duruma düşürmüştür. Neyse önemli olan hepimizin sağlığı. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü televizyon programında siz dostlarımla birlikte olacağız. Sağlıklı günler.'' açıklamasını yaptı.
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SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Müge Anlı bazı sitelerde yapılan Rahmi Özkan öldü haberlerine canlı yayında açıkladı. Anlı "Rahmi Özkan öldü mü haberleri yapılmış, kendisi gayet iyi. Yalnız hapşırsak dahi önlem alıyoruz. Kaç yaşında insan. Bu haberleri yapanların hiçbir vicdanı yok mu? Seviyoruz seni Rahmi Özkan. Gelir birkaç güne. Klimalardan sorun yaşıyor. Bağışıklığı düşük bir insanı burada tutmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.