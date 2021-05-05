Avukat Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldı mı? İşte yapılan açıklama

Hakkında çıkan öldü ve yaralandı iddialarıyla ilgili Avukat Rahmi Özkan, ''Dostlarım! Birkaç günden beri rahatsızlığım nedeniyle evimde tedavi amaçlı dinleniyorum. Şükürler olsun ki önemli bir sağlık problemim yok. Ancak bazı sosyal medya kuruluş ve yetkilileri sağlığım hakkında yalan yanlış haberlerle benim yaralı olduğumu, hastanede ve de yoğun bakımda yattığımı ve öldüğümü ifade etmişlerdir. Düşünün ki bu haberler dünyanın ve Türkiye'mizin her tarafındaki dostlarım, yakınlarım ve sevenlerimi ne duruma düşürmüştür. Neyse önemli olan hepimizin sağlığı. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü televizyon programında siz dostlarımla birlikte olacağız. Sağlıklı günler.'' açıklamasını yaptı.