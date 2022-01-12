Avukat Dilara Yıldız cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı... Eski nişanlısı Oktay Dönmez'in ifadesi kan dondurdu

KATİLİN GÖNDERDİĞİ MESAJLAR KAN DONDURDU

Katil Oktay Dönmez’in, Avukat Dilara Yıldız’a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar kan dondurdu. Dönmez’in, Dilara Yıldız’a attığı mesajlarda Yıldız’ı öldüreceğini planladığını ve kendisine “çok zamanın yok bu hayatta” diyerek tehdit ettiği görüldü. Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, “Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim.” dediği görüldü.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Poliste olayla ilgili ifade veren Oktay Dönmez'in, "1 yıl önce avukat ararken tanıştık. Aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Nişanlandık. Ancak daha aramız bozuldu. Nişan bozulduktan sonra harcama yaptığım 150 bin lira i aramızda tartışma çıkmıştı. Bu yüzden aramızda kavgalar yaşanıyordu. En son görüştüğümüzde bana evine gitmemi ve beklememi istedi. Bunun üzerine eve gittim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Evde kalıp onu beklemeye başladım. Geldiğinde aramızda yine tartışma çıktı. Kendini kötü hissettiğini söyleyince dışarı çıktık. Yolda daha iyi olduğunu söyleyince yemek yemeye karar verdik. Lokantaya gittiğimizde bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken, kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.



3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.



'BEN 3 AYDIR PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRÜYORUM'



Dönmez, sorgusunda "Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım, kendisiyle birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeğe gittik. Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Yalnızca annemin takmış olduğu takıları verdi. Bana da 'Ben seni kullandım attım' dedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Senet vermeyi kabul etti. Gittiğimiz mekana 2 tane mafya kılıklı adam geldi. Gelen kişiler maktulün babasını kast ederek 'Biz onun dostlarıyız, dolu geldik buraya' dediler" şeklinde konuştu.