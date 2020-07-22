Avrupa'nın en iyi havalimanları açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede

Bestbybus'ın Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasına Türkiye'den tek bir yer girdi. Listeye giren havalimanı birçok ülkenin havalimanını da geride bıraktı. Santorini Havaalanı (Yunanistan) Puanı: 1.8 ★ Kos Havaalanı (Yunanistan) Puanı: 2.0 ★ Kandiye Havaalanı (Yunanistan) Puanı: 2.1 ★ Bordeaux-Mérignac Havaalanı (Fransa) Puanı: 2.2 ★ Berlin-Schönefeld Havaalanı (Almanya) Puanı: 2.2 ★ Paris Beauvais Tillé Havaalanı (Fransa) Puanı: 2.3 ★ Londra Luton Havaalanı (İngiltere) Puanı: 2.4 ★ Split Havaalanı (Hırvatistan) Puanı: 2.4 ★ Korfu Havaalanı (Yunanistan) Puanı: 2.5 ★ Berlin-Tegel Havaalanı (Almanya) Puanı: 2.5 ★ Treviso-Sant'Angelo Havaalanı (İtalya) Puanı: 2.5 ★ Nantes Atlantique Havaalanı (Fransa) Puanı: 2.6 ★ Londra Stansted Havaalanı (İngiltere) Puanı: 2.6 ★ Manchester Havaalanı (İngiltere) Puanı: 2.7 ★ Pisa Havaalanı (İtalya) Puanı: 2.7 ★ Rodos Havaalanı (Yunanistan) Puanı: 2.7 ★ Roma – Ciampino Havaalanı (İtalya) Puanı: 2.7 ★ Varşova Modlin Havaalanı (Polonya) Puanı: 2.7 ★ Lyon Saint-Exupéry Havaalanı (Fransa) Puanı: 2.8 ★ Güney Charleroi Havaalanı (Belçika) Puanı: 2.8 ★ Leeds Bradford Havaalanı (İngiltere) Puanı: 2.9 ★ Catania-Fontanarossa Havaalanı (İtalya) Puanı: 2.9 ★ Budapeşte Havaalanı (Macaristan) Puanı: 3.0 ★ Katowice Havaalanı (Polonya) Puanı: 3.0 ★ Marsilya Provence Havaalanı (Fransa) Puanı: 3.1 ★ Bologna Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.1 ★ Sofya Havaalanı (Bulgaristan) Puanı: 3.2 ★ Paris-Orly Havaalanı (Fransa) Puanı: 3.3 ★ Paris-Charles de Gaulle Havaalanı (Fransa) Puanı: 3.3 ★ Bükreş Havaalanı (Romanya) Puanı: 3,3 ★ Cenevre Havaalanı (İsviçre) Puanı: 3.3 ★ Faro Havaalanı (Portekiz) Puanı: 3.3 ★ Lizbon Portela Havaalanı (Portekiz) Puanı: 3.3 ★ Edinburgh Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.3 ★ Sevilla Havaalanı (İspanya) Puanı: 3.3 ★ Nice-Côte d'Azur Havaalanı (Fransa) Puanı: 3.4 ★ Birmingham Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.4 ★ Bristol Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.4 ★ EuroAirport Havaalanı (Fransa) Puanı: 3.4 ★ Malpensa Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.4 ★ Palermo Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.4 ★ Liverpool John Lennon Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.4 ★ Selanik Makedonya Havaalanı (Yunanistan) Puanı: 3.4 ★ Venedik Marco Polo Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.4 ★ Frankfurt-Hahn Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.4 ★ Dortmund Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.4 ★ Poznań-Ławica Havaalanı (Polonya) Puanı: 3.4 ★ Düsseldorf Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.5 ★ Keflavik Havaalanı (İzlanda) Puanı: 3.5 ★ Toulouse-Blagnac Havaalanı (Fransa) Puanı: 3.5 ★ Eindhoven Havaalanı (Hollanda) Puanı: 3.5 ★ Bergamo Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.5 ★ Londra Gatwick Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.6 ★ Barselona – El Prat Havaalanı (İspanya) Puanı: 3.6 ★ Milano Linate Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.6 ★ Malaga Havaalanı (İspanya) Puanı: 3.6 ★ Lamezia Terme Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.6 ★ Zagreb Havaalanı (Hırvatistan) Puanı: 3.6 ★ Hamburg Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.6 ★ Roma – Fiumicino Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.7 ★ Tenerife Güney Havaalanı (İspanya) Puanı: 3.7 ★ Moskova Sheremetyevo Havaalanı (Rusya) Puanı: 3.7 ★ Hannover Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.7 ★ Frankfurt am Main Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.7 ★ Brüksel Havaalanı (Belçika) Puanı: 3.7 ★ Köln / Bonn Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.7 ★ Napoli Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.7 ★ Valensiya Havaalanı (İspanya) Puanı: 3.7 ★ Londra Heathrow Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.8 ★ Stockholm Arlanda Havaalanı (İsveç) Puanı: 3.8 ★ Glasgow Havaalanı (İngiltere) Puanı: 3.8 ★ Bari Havaalanı (İtalya) Puanı: 3.8 ★ Stuttgart Havaalanı (Almanya) Puanı: 3.8 ★ Moskova Domodedovo Havaalanı (Rusya) Puanı: 3.8 ★ Krakov Havaalanı (Polonya) Puanı: 3.8 ★ Vilnius Havaalanı (Litvanya) Puanı: 3.8 ★ Minsk Havaalanı (Beyaz Rusya) Puanı: 3.8 ★ Bratislava Havaalanı (Slovakya) Puanı: 3.8 ★ Varşova Chopin Havaalanı (Polonya) Puanı: 3.8 ★ İstanbul Havaalanı (Türkiye) Puanı: 3,9 ★ Tallinn Havaalanı (Estonya) - 4.5 ★Ufa Havaalanı (Rusya) - 4.4 ★Zürih Havaalanı (İsviçre) - 4.4 ★