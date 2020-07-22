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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 07:02,

Avrupa'nın en iyi havalimanları açıklandı! Türkiye'den tek bir yer listede

Bestbybus Avrupa'nın en iyi havalimanlarını açıkladı. 5 üzerinden yapılan puanlamada Türkiye'den tek bir yer listeye girdi.

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1
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Bestbybus'ın Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasına Türkiye'den tek bir yer girdi. Listeye giren havalimanı birçok ülkenin havalimanını da geride bıraktı.

2
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Santorini Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 1.8 ★

Kos Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.0 ★

Kandiye Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.1 ★

3
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Bordeaux-Mérignac Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.2 ★

Berlin-Schönefeld Havaalanı (Almanya)

Puanı: 2.2 ★

Paris Beauvais Tillé Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.3 ★

4
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Londra Luton Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 2.4 ★

Split Havaalanı (Hırvatistan)

Puanı: 2.4 ★

Korfu Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.5 ★

5
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Berlin-Tegel Havaalanı (Almanya)

Puanı: 2.5 ★

Treviso-Sant'Angelo Havaalanı (İtalya)

Puanı: 2.5 ★

Nantes Atlantique Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.6 ★

6
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Londra Stansted Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 2.6 ★

Manchester Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 2.7 ★

Pisa Havaalanı (İtalya)

Puanı: 2.7 ★

7
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Rodos Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 2.7 ★

Roma – Ciampino Havaalanı (İtalya)

Puanı: 2.7 ★

Varşova Modlin Havaalanı (Polonya)

Puanı: 2.7 ★

8
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Lyon Saint-Exupéry Havaalanı (Fransa)

Puanı: 2.8 ★

Güney Charleroi Havaalanı (Belçika)

Puanı: 2.8 ★

9
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Leeds Bradford Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 2.9 ★

Catania-Fontanarossa Havaalanı (İtalya)

Puanı: 2.9 ★

Budapeşte Havaalanı (Macaristan)

Puanı: 3.0 ★

10
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Katowice Havaalanı (Polonya)

Puanı: 3.0 ★

Marsilya Provence Havaalanı (Fransa)

Puanı: 3.1 ★

Bologna Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.1 ★

11
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Sofya Havaalanı (Bulgaristan)

Puanı: 3.2 ★

Paris-Orly Havaalanı (Fransa)

Puanı: 3.3 ★

Paris-Charles de Gaulle Havaalanı (Fransa)

Puanı: 3.3 ★

12
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Bükreş Havaalanı (Romanya)

Puanı: 3,3 ★

Cenevre Havaalanı (İsviçre)

Puanı: 3.3 ★

Faro Havaalanı (Portekiz)

Puanı: 3.3 ★

13
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Lizbon Portela Havaalanı (Portekiz)

Puanı: 3.3 ★

Edinburgh Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.3 ★

Sevilla Havaalanı (İspanya)

Puanı: 3.3 ★

14
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Nice-Côte d'Azur Havaalanı (Fransa)

Puanı: 3.4 ★

Birmingham Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.4 ★

Bristol Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.4 ★

15
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EuroAirport Havaalanı (Fransa)

Puanı: 3.4 ★

Malpensa Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.4 ★

Palermo Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.4 ★

16
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Liverpool John Lennon Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.4 ★

Selanik Makedonya Havaalanı (Yunanistan)

Puanı: 3.4 ★

Venedik Marco Polo Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.4 ★

17
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Frankfurt-Hahn Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.4 ★

Dortmund Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.4 ★

Poznań-Ławica Havaalanı (Polonya)

Puanı: 3.4 ★

18
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Düsseldorf Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.5 ★

Keflavik Havaalanı (İzlanda)

Puanı: 3.5 ★

Toulouse-Blagnac Havaalanı (Fransa)

Puanı: 3.5 ★

19
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Eindhoven Havaalanı (Hollanda)

Puanı: 3.5 ★

Bergamo Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.5 ★

Londra Gatwick Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.6 ★

20
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Barselona – El Prat Havaalanı (İspanya)

Puanı: 3.6 ★

Milano Linate Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.6 ★

Malaga Havaalanı (İspanya)

Puanı: 3.6 ★

21
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Lamezia Terme Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.6 ★

Zagreb Havaalanı (Hırvatistan)

Puanı: 3.6 ★

Hamburg Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.6 ★

22
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Roma – Fiumicino Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.7 ★

Tenerife Güney Havaalanı (İspanya)

Puanı: 3.7 ★

Moskova Sheremetyevo Havaalanı (Rusya)

Puanı: 3.7 ★

23
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Hannover Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.7 ★

Frankfurt am Main Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.7 ★

Brüksel Havaalanı (Belçika)

Puanı: 3.7 ★

24
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Köln / Bonn Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.7 ★

Napoli Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.7 ★

Valensiya Havaalanı (İspanya)

Puanı: 3.7 ★

25
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Londra Heathrow Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.8 ★

Stockholm Arlanda Havaalanı (İsveç)

Puanı: 3.8 ★

Glasgow Havaalanı (İngiltere)

Puanı: 3.8 ★

26
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Bari Havaalanı (İtalya)

Puanı: 3.8 ★

Stuttgart Havaalanı (Almanya)

Puanı: 3.8 ★

Moskova Domodedovo Havaalanı (Rusya)

Puanı: 3.8 ★

27
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Krakov Havaalanı (Polonya)

Puanı: 3.8 ★

Vilnius Havaalanı (Litvanya)

Puanı: 3.8 ★

Minsk Havaalanı (Beyaz Rusya)

Puanı: 3.8 ★

28
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Bratislava Havaalanı (Slovakya)

Puanı: 3.8 ★

Varşova Chopin Havaalanı (Polonya)

Puanı: 3.8 ★

29
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İstanbul Havaalanı (Türkiye)

Puanı: 3,9 ★

30
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Tallinn Havaalanı (Estonya) - 4.5 ★

Ufa Havaalanı (Rusya) - 4.4 ★

Zürih Havaalanı (İsviçre) - 4.4 ★

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