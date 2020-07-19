Avrupalı Türklere ‘tatlı’ karşılama

Almanya’dan Türkiye’ye giden Servet Elmas, kendilerini karşılayan esnafı görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşananlar karşısında duygulandığını belirten Elmas, “O kadar yol geldik, yorgunuz ama bu karşılama yorgunluğumuzu aldı. Böyle bir karşılamayı Avrupa’da bulamazsınız. Çok memnun olduk” dedi. Macaristan’dan yola çıkan Fadıl Başar da Türk milletinin her zaman misafirperver olduğunu vurgulayarak, memlekete vardığı için sevinç ve gurur duyduğunu, gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.