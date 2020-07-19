Avrupalı Türklere ‘tatlı’ karşılama

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan gurbetçilere Edirne’nin yöresel lezzetleri ikram edildi. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile derneğin yönetim kurulu üyesi şekerlemeci Arif Meriç, sınırdan giriş yapan gurbetçilere kolonya tuttu, badem ezmesi ve kurabiye ikram ederek, “Hayırlı yolculuklar” diledi.
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Baba ocağına kavuşmanın sevincini yaşan Avrupalı Türkleri esnaf olarak her yıl yöresel ürünlerle karşıladıklarını belirten Dinar, şunları söyledi: “Bu yıl da tatlı, Türk usulü kolonya ve su ikramında bulunduk, ‘Hoş geldin’ demek istedik. Gurbetçilerimiz kendi evlerine geliyorlar, sılaya kavuşuyorlar. Mutluluklarına ortak oluyoruz burada, onlar kadar heyecanlıyız. Kovid-19 tedbirlerini de uyguluyoruz. Maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Önce kolonya tutuyoruz gurbetçilerimize. Kapalı su ve tek tek paketlenmiş tatlılarımızı dezenfekte ettikten sonra misafirlerimize sunuyoruz.”
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Salgının tüm dünyayı etkilediğini hatırlatan şekerlemeci Meriç ise şöyle konuştu: “Salgından korunma tedbirlerine uyuyoruz öncelikle. Gurbetçilerimizle burada hijyen, mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz. Muhabbete hiçbir şey engel değildir. Baba ocağına gelen gurbetçilerimizi tatlı şekilde karşıladık. Badem ezmesi, deva-i misk tatlısı ile kavala kurabiyesi ikram ettik. Gönüller güzel olsun, hayat güzel olsun diye bu karşılamayı her yıl yapıyoruz.”
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Almanya’dan Türkiye’ye giden Servet Elmas, kendilerini karşılayan esnafı görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşananlar karşısında duygulandığını belirten Elmas, “O kadar yol geldik, yorgunuz ama bu karşılama yorgunluğumuzu aldı. Böyle bir karşılamayı Avrupa’da bulamazsınız. Çok memnun olduk” dedi. Macaristan’dan yola çıkan Fadıl Başar da Türk milletinin her zaman misafirperver olduğunu vurgulayarak, memlekete vardığı için sevinç ve gurur duyduğunu, gördükleri ilginin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.
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Sınır kapısından aracıyla giriş yapan Mustafa ve Ayşe Karaca, Türkiye’ye kavuştuğu için gözyaşlarını tutamadı. Çorum’a yakınlarını görmeye gideceğini aktaran Mustafa Karaca, “Buraya girince insan duygulanıyor. Anlatamam, çok özledik. Hanımla emekli olduk, 6 ay buradayız artık” dedi. Ayşe Karaca da vatanına kavuştuğu için gözyaşlarını tutamadığını belirterek, esnafa ikramları için teşekkür etti.
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Fransa’dan memleketi Muğla’ya giden Okan Belen, “Yurda girerken bu şekilde kolonya ve tatlıyla karşılanmak gerçekten çok güzel. Şu anda yurt dışında durum iyiye gidiyor. Eskisine göre bayağı azaldı. Biz de bu arada ülkemizde tatil yapmak istedik. Bu şekilde karşılanmak çok iyi hissettirdi” dedi.
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Avusturya’dan Manisa’ya giden Ramazan Yurtçu, “Çok uzun yoldan geldik, bayağı yorulmuştum. Buraya gelince kolonya ve şekerlemeli karşılamayı gördüm. Bütün yorgunluğum gitti. Gerçekten çok güzel bir karşılama oldu. Devam etmesini diliyorum” dedi.
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Fransa’dan Konya’ya giden Ahmet Tütüncü, “Böyle bir karşılama beklemiyordum, çok şaşırdım. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Yol boyunca olan bütün yorgunluğumuz resmen gitti. Şimdi akrabalarımızın yanına gidip hasret gidereceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılının Haziran ayında Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 102 bin 586 yolcunun giriş yaptı.
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Avusturya’dan yola çıktığını ve memleketi Gaziantep’e gideğini söyleyen İsmail Yıldırım, Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir aldığına ancak Avrupa ülkelerinin Türkiye kadar tedbir almadığına dikkati çekerek, “Hem tedbir almıyorlar hem de Türkiye’yi yasak bölge ilan ediyorlar. Vatan aşkı kanımızda var, onlara rağmen vatanımıza geldik” dedi. Almanya’dan yola çıkan Gürdal Yaramış ise, Almanya’nın Türkiye’ye karşı tutumunu ekonomik çöktürme girişimi olarak değerlendirerek, her şeye rağmen vatan aşkı olduğu için Türkiye’ye gittiklerini söyledi.