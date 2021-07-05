Avrupalı Türkler için Kapıkule’de aşı merkezi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp yaz tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Türkler için Kapıkule Gümrük Kapısı’nda mobil aşı merkezi kurdu. 24 saat aktif olan merkezde, T.C. kimlik numarası olan, ‘Mavi Kart’ sahibi olanlar ya da çifte vatandaşlar herhangi bir evrak istenmeden aşılanıyor. Aşı merkezini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret ederek gurbetçilere “Hoş geldiniz” dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşılama merkezinde vatandaşların ücretsiz olarak aşılarını yaptırabildiklerini belirterek, kendileri için yönlendirme tabelaları koyduklarını söyledi:
2
“Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki aşılama merkezini aktifleştirdik. Tüm vatandaşlarımız, T.C. kimlik numarasına sahip tüm vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşılarımızı ücretsiz bir şekilde yaptırabilirler.”
3
“Tabii ki bu merkezde önceliğimiz gurbetçilerimiz. Kapıdan giren gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak. Ama gerek yurt dışına çıkan vatandaşlarımız gerekse Edirne halkımız, istediği zaman 24 saat açık olan bu aşı merkezimize başvurup aşılarını yaptırabilirler. Yeter ki, aşılar kendilerine tanımlanmış ve yaş grupları tutmuş olsun. Kapıkule’den girdikten sonra zaten yönlendirme tabelalarımız var. Bu tabelalar yardımıyla direkt aşı alanımıza gidiliyor. Sadece T.C. kimlik numaraları olması yeterli.”
4
Aşılama merkezini ziyaret eden AK Parti İstanbul milletvekili, TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya da sadece Kapıkule’de değil, Türkiye’deki 53 havalimanının 33’ünde de aşılama merkezi kurulduğunu söyledi:
5
“Biliyorsunuz bu süreç içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızdan, yurt dışı vatandaşı olup ‘Mavi Kart’ sahibi olanlar ya da çifte vatandaş olanlar ya da sadece Türkiye vatandaşı olanların Türkiye’de Kapıkule’ye geldikten sonra bu alanda artık aşılama imkânı var.”
6
“Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımıza da gösterdikleri hassasiyet, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, bu ülkenin vatandaşları gibi asli unsuru olduğunu hissettirdikleri için teşekkür ediyorum.”
7
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Edirne’deki programı kapsamında hem verilen hizmetleri yerinde görmek hem de gurbetçilere “Hoş geldiniz” demek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı’na gitti. Yurt dışından ülkeye giriş yapanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve onlara çeşitli ikramların yapıldığı karşılama noktasındaki görevlileri de ziyaret eden Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) standına da ziyarette bulundu. YTB’nin yeleğini giyen Bakan Varank, Sağlık Bakanlığı’nın sınır kapılarına kurduğu Mobil Aşı Noktasını da ziyaret etti.
8
Almanya’da yaşayan İbrahim Ayber ise, “Aşı merkezini tesadüfen gördüm, görür görmez de aşımı yaptırmak istedim. Arkadaşlar yardım etti. Ben de aşımı oldum ve vatandaşlık görevimi yaptım. Hizmet karşısında gerçekten şaşırdım. İlk doz aşımı oldum. Yurt dışında böyle hizmet pek görmedim. Yol güzergâhlarında böyle bir hizmet yok. Çok güzel bir uygulama. Aslına bakarsanız şaşırdım” dedi.