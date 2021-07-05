Avrupalı Türkler için Kapıkule’de aşı merkezi

“Tabii ki bu merkezde önceliğimiz gurbetçilerimiz. Kapıdan giren gurbetçilerimizin aşılanmasını sağlamak. Ama gerek yurt dışına çıkan vatandaşlarımız gerekse Edirne halkımız, istediği zaman 24 saat açık olan bu aşı merkezimize başvurup aşılarını yaptırabilirler. Yeter ki, aşılar kendilerine tanımlanmış ve yaş grupları tutmuş olsun. Kapıkule’den girdikten sonra zaten yönlendirme tabelalarımız var. Bu tabelalar yardımıyla direkt aşı alanımıza gidiliyor. Sadece T.C. kimlik numaraları olması yeterli.”