Avrupa'da yer yerinden oynadı! Zafer turu attılar

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği zafer, Almanya’nın başkenti Berlin’de araç konvoyuyla kutlandı.
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması Berlin’de yaşayan Azerbaycanlıları ve Türkleri mutlu etti.
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Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın yakındaki 17 Haziran Caddesi’nde toplanan Azerbaycanlılar ve Türkler araç konvoyu oluşturdu.
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Araçlarını Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süsleyen kalabalık daha sonra onlarca araçla kentte tur attı.
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Konvoya katılan Nergiz Eleskerli, yaptığı açıklamada, ne hissettiğini hiç kimsenin herhangi bir dilde ifade edemeyeceğini belirterek, "Bütün kalbim titriyor. Bu sevinci yaşamak lazımdı sadece. Yürekten gelen o kadar temiz bir his bu. Bayraklarımızla bütün Berlin şehrini gezeceğiz. Berlin’deyiz ama özümüz Azerbaycan’da. Herkes bizim sevincimizi görsün. Görsünler ki 30 yıl sonra aldık bize layık olanı.” diye konuştu.
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Batuhan Aras da Azerbaycan’ın elde ettiği zaferden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Topraklarımızı aldık. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.
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Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik kullandığı "Ne oldu Paşinyan" sözleri, sosyal paylaşım sitelerinde Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden olmuştu.
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Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı süreçte defalarca ulusa seslenerek hem kurtarılan bölgelerin müjdesini verdi hem de Erivan yöneticilerini kendine has üslubuyla eleştirmişti.
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Paşinyan'ın daha önce sarf ettiği "Azerbaycan'a bir karış bile toprak vermeyeceğiz" sözlerine Gubadlı'nın işgalden kurtarıldığı müjdesini verdiği konuşmasında atıfta bulunan Aliyev, "Cebrail'e yol çekiyordun. Ne oldu Paşinyan? Hani yol? Şuşa'da parlamento binası inşa ediyordun? Ne oldu? Cehenneme gitti." ifadelerini kullanmıştı.