Avrupa’da korona gölgesinde bayram namazı kılındı

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, “Yoğunluğu önleme adına böyle bir tedbir aldık. Normal zamanlarda dopdolu olan camimizde yoğunluğu azaltmak için camiye gelen cemaatimizden anlayış göstermelerini ümit ediyoruz. Yaklaşık iki aydır camilerden uzak, sınırlı da olsa cemaatimizle namaz kılabildiğimiz için Allaha şükrediyoruz” dedi ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.