Avrupa’da korona gölgesinde bayram namazı kılındı

Almanya’da Müslümanlar, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun şekilde camilerin yanı sıra stadyumlar, spor salonları ve açık alanlarda bayram namazlarını kıldı.
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GENEL merkezi Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi’nde cemaatin yoğun ilgisine cevap verebilmek için bayram namazı iki kez kılındı.
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DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, “Yoğunluğu önleme adına böyle bir tedbir aldık. Normal zamanlarda dopdolu olan camimizde yoğunluğu azaltmak için camiye gelen cemaatimizden anlayış göstermelerini ümit ediyoruz. Yaklaşık iki aydır camilerden uzak, sınırlı da olsa cemaatimizle namaz kılabildiğimiz için Allaha şükrediyoruz” dedi ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
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Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’in de katıldığı namaz öncesi camide yere sosyal mesafe kuralını gösteren bantlar yapıştırıldı. Cami girişinde cemaatin irtibat bilgileri kayıt altına alındı.
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Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Maske ve seccadesini getirmeyenler ise içeriye alınmadılar.
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Köln yakınlarındaki Bürühl kentindeki Müslümanlar, Schildgesstr 110’daki stadyumun futbol sahasında bayram namazını kıldı. Futbol sahasına maskeli gelen 600 Müslüman, yanlarında getirdiği seccadeleriyle 1.5 metre sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Almanyaya mülteci olarak gelen diğer milletlerden olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Görüşe ait Türk camilerinde namazlarını kıldı.
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Almanya’nın Herne kentinde bölgesel ligde (Landesliga) mücadele eden Herne Fırtınaspor’un organizasyonuyla bayram namazı stadyumda kılındı. Tüm cemiyetleri bir araya getiren ve sosyal mesafe kuralına uyulan bayram namazına yaklaşık 1500 kişi katıldı.
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Herne Fırtınaspor Sosyal Faaliyetler Başkanı Ekrem Bakır, bünyelerinde 12 takım ve 320 sporcu olduğunu ifade ederek, “Bugün maçlarımızı yaptığımız stadyumda tüm cemiyetlerden cemaatimiz bir arada bayram namazını eda ediyoruz. Bize bu organizasyonda yardımcı olan şehrimizin yerel yöneticilerine ve kolluk güçlerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Düsseldorf kenti yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Willich Camisi’nde bayram namazı, belediye tarafından tahsis edilen stadyumda kılındı. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde abdestini alıp, seccade ve maskesiyle geldiği stadyumda cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.
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IGMG Willich Şube Başkanı Kerim Işık, virüs salgını esnasında şehirde yaptıkları güzel faaliyetlere karşılık olarak, belediye başkanının girişimiyle namaz için stadyumun tahsis edildiğini söyledi.
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Başkent Berlin’deki Mevlana Camisi’nde bayram namazı, cami görevlileri ve namaz kılmak için kayıt yaptıran vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı. Çok sayıda Müslüman’ın yaşadığı şehirde, cemaatin kalabalık olması nedeniyle camide bayram namazı 4 kez kılındı.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yayınladığı mesajda, “Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli milletimizin, gönül coğrafyamızın, uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum” dedi.
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Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslümanların bayramını Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınladığı mesajla kutladı.
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Danimarka’da bazı camilerde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak bayram namazı kılındı. Başkent Kopenhag’ın yaklaşık 45 kilometre kuzeyindeki Helsingör şehrinde Danimarka İslam Toplumuna bağlı Merve Camisi’nde Ramazan Bayramı namazı eda edildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaat kayıt altına alındı ve ellerini dezenfekte ederek camiye girdi. Camide tuvaletler kapalı tutuldu ve cemaat seccadesini evden getirdi.
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Sosyal mesafe korunarak kılınan namaza her yaştan ve farklı milletten Müslümanlar katıldı. Bayram hutbesi Türkçenin yanı sıra Danca da okundu. Geleneksel bayramlaşma olmaması nedeniyle Müslümanlar, ellerini kalplerine götürerek ve sosyal mesafeyi koruyarak birbiriyle bayramlaştı.
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Danimarka’da 10’dan fazla kişinin bir arada toplanma yasağı ibadethanelerde geçerli olmamasına rağmen, bina dışında geçerli olması nedeniyle, bayram namazının bitiminde cemaat sırayla dışarıya çıktı. Ülkede Türklere ait Danimarka İslam Toplumu’na bağlı camilerin yanı sıra Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği camileri ile Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı bazı camilerde bayram namazı kılındı.