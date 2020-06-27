Avrupa'da çok kötü senaryo! Tek tek açıkladılar... 10 binlerce kişi...

İrlanda Ryanair (3 bin çalışan)



Ucuz havayolu şirketlerinden İrlandalı Ryanair, pandemi nedeniyle uçuşlar iptal edilince, diğer firmalar gibi büyük kayba uğradı. Kaybın faturasının bir kısmı 3 bin çalışana kesilecek gibi görünüyor. Şirketin yöneticisi Michael O'Leary'nin açıklamasına göre bir yıl daha ayakta kalabilmek için yapılması gerekenlerin en asgarisi iş gücünü yüzde 15 oranında daraltmak. Nisan ve mayıs aylarında kendi maaşını da yarıya indiren O'Leary, bu kesintiyi Mart 2021'e kadar uzattığını duyurdu.