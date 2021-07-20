Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - AA - Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 - 10:24 |
Avrupa’da bayram coşkusu
Avrupa’da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başta Almanya olmak üzere İngiltere, İsveç ve birçok ülkede Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Kuzey Bavyera’nın en büyük camisi DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı, hijyen kurallarına ve mesafeye dikkat edilerek eda edildi. Müslümanlar, içeri sığmazken, avlular, oto parklarda dolup taştı. Kılınan namaz ve okunan hutbe ardından vatandaşlarımız birbirleri ile bayramlaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KÖLN’DE YOĞUN KATILIM
ALMANYA’da Başkent Berlin’deki Müslümanlar bayram namazını kılmak için başta Mevlana ve Şehitlik camileri olmak üzere kentin farklı ilçelerinde bulunan camilere akın etti. Camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını koronavirüs sebebiyle maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda etti. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Berlin Mevlana Camisi’nde isimlerini yazdırarak yapılan kayıt işleminin ardından camiye giren Müslümanlar, imam Hüseyin Tekkanat’ın okuduğu hutbe ve kıldırdığı namazın ardından bayramlaştı. Köln’de de Kovid-19 önlemlerinin alındığı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi’nde bayram namazı yoğun katılımla kılındı. DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, bayramların, kardeşliğin ve paylaşmanın insani ilişkilere yansıdığı özel günler olduğunu belirterek “İyilik, hayır ve takva ile olgunlaşarak ulaştığımız bu günler Rabbimizin kullarına bir ihsanı ve ikramıdır” dedi.
2
KOMŞUSU AÇKEN YATAN BİZDEN DEĞİLDİR
Almanya’da geçen hafta meydana gelen, 160’ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine değinen Dilek, şu ifadeleri kaydetti: “Yaşanan felakette onlarca insan hayatını kaybetti, birçokları evini veya işini kaybetmiş durumda. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturu gereği komşularımızın derdi ile hemhal olmak, onlarla dayanışma içinde olmak müminler olarak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur. Özellikle kurban ibadeti aynı zamanda mağdur ve mazlumları da düşünmeye, kurbanını paylaşmak suretiyle yardıma muhtaç olanlara el uzatmaya bir vesiledir. Bu nedenle DİTİB olarak sel felaketi mağdurları için başlatmış olduğumuz bağış kampanyamıza içinde bulunduğumuz mübarek Kurban Bayramı atmosferine uygun şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Cenab-ı Hakk, bütün afet ve musibetlerden cümlemizi ve tüm insanlık ailesini emin ve muhafaza eylesin.” Köln DİTİB Merkez Camii’nde yoğun katılımdan dolayı bayram namazı iki kez kılındı.
3
NÜRNBERG’DE İKİ AYRI TOPLU MEZAR ZİYARETİ
Kurban Bayramı nedeniyle, arife günü, Nürnberg, Güney Müslüman Mezarlığı’na, iki ayrı toplu kabir ziyareti yapıldı. İlk ziyaret, Kuzey Bavyera İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG )tarafından gerçekleştirildi. İkinci ziyaret ise, Kuzey Bavyera DİTİB’inde yer aldığı, birçok Müslüman kuruluşun bulunduğu, Arbeitkreis Muslıme (Müslüman Çalışma Grubu) tarafından organize edildi. Her iki ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke ile, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gencebay ile Türk Sivil kuruluş başkan ve temsilcileri hazır bulundu. Mezarlar ziyaret edilerek, dualar okundu.
4
BAYRAM NAMAZI KILINDI
Nürnberg’de tüm camiler dolup taştı. Kuzey Bavyera’nın en büyük camisi DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı, hijyen kurallarına ve mesafeye dikkat edilerek eda edildi. Müslümanlar, içeri sığmazken, avlular, oto parklar dolup taştı. Kılınan namaz ve okunan hutbenin ardından vatandaşlarımız birbirleri ile bayramlaştı.
5
İSVEÇ’TE KOVID-19 GÖLGESİ
İsveç’in başkenti Stockholm’de Müslümanlar, koronavirüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak eda etti. Göçmenlerin çoğunlukla bulunduğu başkent Stockholm’un Fittja Mahallesi’nde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, futbol sahasında saf tuttu. Namazın ardından cemaat bayramlaştı. Namaz sonrası gurbetçilerin defnedildiği mezarlığa giden çok sayıda kişi yakınları için dua etti.
6
LINDE’DEN BAYRAM TEBRİĞİ
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından mesaj yayımlayarak, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Linde, “Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum” ifadesini kullandı.
7
LONDRA’DA CAMİLER DOLDU TAŞTI
İngiltere’nin başkenti Londra’da Kurban Bayramı namazı kılmak için sabahın ilk saatinde Türk camileri doldu taştı. Kovid-19 nedeniyle bu zamana kadar camilerde mecbur olan maske takılması ve seccade getirilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Bayram namazı vaazı Aziziye Cami Yönetim Kurulu görevlisi Ebu Bekir Tezgel tarafından verildi. Bayram namazını kıldıran Yazıcıoğlu ardından hutbe okudu. Uzaktan yakından gelen vatandaşlar, namaz çıkışı birbirleriyle bayramlaştı.
8
KAHVALTI VERİLDİ
Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan bayram namazını Aziziye Camisi’nde kıldı. Atahan kapıda, Aziziye Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Zorlu ve iş insanı Osman Cinik tarafından karşılandı. Bayram namazı ardından Atahan, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazı sonrası vatandaşlara Türk kahvaltısı ikram edildi. Yazıcıoğlu vaazinde şunları söyledi: “Öncelikle bizi sayısız nimetler içerisinde bugüne kavuşturduğu için Rabbimize hamd edelim. Bizlere bayram sevinci yaşattığı için şükrümüzü dile getirelim. Ardından yüreğimizde yeşerttiğimiz bayram neşesini sözlerimizle ve davranışlarımızla görünür ve duyulur kılalım. Bayramı, ailemizin ve özellikle çocuklarımızın zihinlerinde unutulmaz bir hatıraya dönüştürelim.
9
‘BAYRAM SEVİNCİ OLALIM’
Yolumuzu gözleyen, sesimizi özleyen başta anne-babamız olmak üzere aile büyüklerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın ve komşularımızın da bayram sevinci olalım. Bu vesileyle birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Diğer yandan unutmayalım ki bizler, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, yetim, yoksul ve kimsesizlerin umudu olan bir milletiz. Açlık, hastalık, savaş, zulüm ve şiddet sarmalında bunalan ve bir yardım eli bekleyen bütün mazlum coğrafyaların kurtuluş muştusu, medeniyet hafızamızdadır. Bu bilinçle hareket ederek ilgi ve merhamete muhtaç her bir kardeşimizin bayram sevinci olma; yeryüzünün salahı ve tüm insanlığın felahı için çalışma azmimizi yenilemeli ve mücadele kararlılığımızı yeniden kuşanmalıyız.”