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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 19:39 | 

Sansasyon yaratan grup seks skandalının perde arkası ortaya çıktı

Avrupa'da siyasi skandala sebep olan grup seks partisinin yankıları sürüyor. Brüksel’deki sansasyonel partiyi organize eden David Manzheley, Belçika medyasına ses getirecek açıklamalar yaptı.

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Muhafazakâr Macar Milletvekili Macar Jozsef Szajer'in istifasıyla sonuçlanan ve ülkesinde siyasi krize yol açan partinin organizatörü David Manzheley, oturma odasının birden polislerle dolduğunu anlatırken, şunları söyledi:

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* ‘Kimliğini göster! Kimliğini göster’ diye bağırdılar. Ama o esnada üzerimizde iç çamaşırlarımız bile yoktu. Bu yüzden baskın esnasında kendimizi hemen polise tanıtamadık. Üzerimizde kıyafet yoktu. Kimliğimizi nasıl hemen gösterebilirdik.

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Manzheley grup seks partisinin perde arkasını ise şu sözlerle anlattı:

* Partilerime her zaman birkaç arkadaşı davet ederim, onlar da sırayla birkaç arkadaş getirir ve sonra birlikte eğleniriz. Biraz konuşuruz, içeriz - tıpkı bir kafedeki gibi.

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Dairesinde düzenli olarak seks partileri düzenlediğini, ancak misafirlerinden birinin Avrupa Parlamentosu üyesi Jozsef Szajer olduğunun farkında olmadığını anlatan Manzheley, sözlerine şöyle devam etti:

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"O bir arkadaşın arkadaşı. Partilerime her zaman birkaç arkadaşı davet ederim, onlar da birkaç arkadaşımı getirir ve sonra birlikte eğleniriz.”

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* Tek fark, bu arada bizim de birbirimizle seks yapmamız. Bunda neyin yanlış olduğunu anlamıyorum. Yetişkin insanlarız, her şey karşılıklı rıza ile olur.

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Koronavirüs kısıtlamalarının hiçe sayılmasını önemsemeyen Manzheley, "Partiye katılanların koronavirüs taşıdığına inanmıyorum. Arkadaşlarımın bana bu konuda yalan söyleyeceğini düşünmüyorum” dedi.

8ORBAN KÜPLERE BİNDİ
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ORBAN KÜPLERE BİNDİ

Aynı cinsiyetten evliliklerin yasaklanması için Macaristan anayasasını revize edilmesi çalışmalarına katılan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jozsef Szajer, koronavirüs kısıtlamalarını hiçe sayan bir "özel partide" gözaltına alınmış ve olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Szajer'i topa tuttu. Orbán, Szajer'in davranışının "kabul edilemez ve savunulamaz" olduğunu söyledi ve artık partide yerinin olmadığını söyledi.

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Orbán, “Milletvekilimiz Jozsef Szajer'in eylemleri siyasi ve ailevi değerlerimizle bağdaşmıyor. 30 yıldan beri verdiği emekleri görmezden gelemeyiz ancak eylemi kabul edilemez ve savunulamaz” dedi

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Szajer, Fidesz Partisi’nin kurucuları arasında yer alıyordu. Partisinden bir milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda aktif görevdeyken bir skandala karışması Viktor Orbán için büyük bir siyasi kayıp anlamına geliyor

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Skandal, Avrupa Parlamentosu grubu Avrupa Halk Partisi (EPP) içinde de sansasyon yarattı.

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EPP başkanı Donald Tusk, "Szajer’in Fidesz'in gelenek ve göreneklerimize hakaret ettiğini görmeniz için başka ne yapması gerekiyor?" dedi.

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David Manzheley, yerel basına verdiği röportaj esnasında partinin düzenlendiği odanın fotoğraflarının çekilmesine müsaade etti.

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Muhafazakâr Başbakan Viktor Orban'ın çalışma arkadaşı olan Szajer, Macaristan'ın yeni anayasasa çalışmaları yürütülürken "bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilik kurumunun" Macar milletinin hayatta kalması ve kendini koruması için önemli olduğunu söylemişti.

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