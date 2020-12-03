Sansasyon yaratan grup seks skandalının perde arkası ortaya çıktı

Manzheley grup seks partisinin perde arkasını ise şu sözlerle anlattı:



* Partilerime her zaman birkaç arkadaşı davet ederim, onlar da sırayla birkaç arkadaş getirir ve sonra birlikte eğleniriz. Biraz konuşuruz, içeriz - tıpkı bir kafedeki gibi.