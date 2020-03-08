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Avrupa
AA
Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 10:45, /

‘Avrupa öldürme, sınırlarını aç’

Almanya’da binlerce kişi, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının sığınmacılara açılması için yürüdü.

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Başkent Berlin’de Seebrücke inisiyatifi tarafından düzlenen gösteride, binlerce kişi İçişleri Bakanlığı’nın önünde toplandı.

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Göstericiler daha sonra başbakanlık binasının önünden geçerek Unter den Linden ve Friedrichsstrase caddeleri üzerinden Hallesches Ufer Caddesi’ne kadar yürüdü.

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Üzerinde ‘Avrupa öldürme, sınırlarını aç’ yazan pankart açan göstericiler, ‘Avrupa harekete geç’, ‘Yazıklar olsun AB’, ‘İnsanlığın sınırı yok’ yazılı dövizler taşıdı ve ‘Sınırları açın’ şeklinde slogan attı.

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Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, Yunanistan’da bulunan sığınmacılara dikkat çekildi. Almanya’nın sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini belirten bir konuşmacı, “Yunanistan sınırında boğulan, aşağılanan, işkence gören ve artık öldürülmeye başlanan sığınmacılar için Almanya’da yer olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı.

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Seebrücke inisiyatifi, gösteriye 4 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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Hamburg kentinde de AB’nin sığınmacılara sınırlarını açması için düzenlenen gösteriye, 5 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

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