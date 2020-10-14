Avrupa kapanıyor, kısıtlama haberleri peşpeşe geliyor... Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeler!

İNGİLTERE Salgında en kritik seyri yaşayan ülkelerden biri İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, önceki akşam vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ olmak üzere 3 uyarı seviyesi oluşturduklarını, ‘orta seviye’nin ülke genelinde uygulanacağını kaydetti.