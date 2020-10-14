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HaberlerDünya HaberleriAvrupa kapanıyor, kısıtlama haberleri peşpeşe geliyor... Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeler!
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Hürriyet
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Dünya
Fotoğraflar: AA-AFP-AP-Reuters-Abaca-İHA
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 07:10 | 

Avrupa kapanıyor, kısıtlama haberleri peşpeşe geliyor... Koronavirüsle ilgili son dakika gelişmeler!

Koronavirüs salgınında dünya genelinde artış sürerken, ikinci dalgayı yaşayan Avrupa ülkelerinden peş peşe kısıtlama yönünde açıklamalar geliyor.

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1İTALYA
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İTALYA

Korona vakalarındaki artış nedeniyle parti ve kutlama yasağı getirildi, ev partileri tamamen yasaklandı.

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Yeni tedbirlere göre, restoran ve barlar da saat 21.00’den itibaren oturma düzeninde müşteri alamayacak.

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Sağlık Bakanı Roberto Speranza, vakalardaki artış nedeniyle gerekirse barların, gece kulüplerinin ve mağazaların tamamen kapatılacağını duyurdu.

4FRANSA
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FRANSA

Son 24 saatte 8 bin 505 kişiye Covid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 750 bine dayandı.

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10 Ekim’de 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde ve Avrupa’da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

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Fransa’da toplam can kaybı 32 bin 825’e ulaşırken, Başbakan Jean Castex, salgında ikinci dalgayı güçlü bir şekilde yaşadıklarını ve tedbirlerde gevşeme olamayacağını açıkladı.

7İNGİLTERE
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İNGİLTERE

Salgında en kritik seyri yaşayan ülkelerden biri İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, önceki akşam vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ olmak üzere 3 uyarı seviyesi oluşturduklarını, ‘orta seviye’nin ülke genelinde uygulanacağını kaydetti.

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Buna göre en fazla 6 kişi toplanma kuralı ile bar ve restoranların 22.00’den sonra kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi.

9ALMANYA
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ALMANYA

Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder, eğer tedbir alınmazsa Almanya’nın her an ‘kontrolü kaybedebileceği’ uyarısında bulundu.

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6 Ekim’de ülkede 24 bin 584 yeni vaka ile en yüksek haftalık vaka sayısı kaydedildi.

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Başbakan Angela Merkel, kurallara uyulmaması durumunda sert tedbirleri geri getirebileceklerini açıklamıştı.

12HOLLANDA
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HOLLANDA

Vaka sayısının artışta olduğu Hollanda kısmi karantina kararı aldı.

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Ülke genelinde kafe, bar ve restoranlar 1 ay süreyle kapatıldı. Oteller yasaktan muaf tutuldu.

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Akşam saat 20.00’den sonra alkol ve esrar satışı yasak olacak. Kamusal alanda alkol tüketimi yasaklanacak.

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Ayrıca 13 yaşından büyüklerin açık alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi.

16ABD’DE VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
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ABD’DE VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

ABD’de 33 eyalette günlük yeni vakalarda artış tespit edildi. Ülkedeki vakalar 8 milyonu, ölümler ise 220 bini geçti.

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Arjantin’de toplam vaka sayısı 900 bini geçerken, bazı bölgelerde okullar açıldı.

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Brezilya ise 5 milyon 103 bin vaka ile Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada.

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