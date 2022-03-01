Avrupa Birliği ülkeleri listesi: AB'ye üye ülkeler hangileri, kaç tane?

AB üye ülkelerin listesi dünyanın endişe ile izlediği Ukrayna Rusya savaşıyla öne çıkan konulardan oldu. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ve 1 Kasım 1993 tarihinde isim değişikliği ile Avrupa Birliği adını alan topluluğa Türkiye'nin de içinde yer aldığı 6 aday ülke katılmayı bekliyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde 28'e ulaşan üye sayısı 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık'ın ayrılması ile 27'ye düşen Avrupa Birliği'nin toplam 6 kurucu üyesi bulunuyor.