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Avrupa Birliği ülkeleri listesi: AB'ye üye ülkeler hangileri, kaç tane?

#Avrupa Birliği#Ukrayna#Türkiye

Avrupa Birliği üyeleri, son siyasi gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Rusya'nın saldırıları altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) başvuru dilekçesini imzaladı. Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ve faaliyetine 27 üye ülke ile devam eden Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya olan cevabı da merak konusu oldu. 1958 yılında kurulan Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde, G8 zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler'de temsil ederek dış politikalarında da rol oynuyor. Peki, AB'ye üye ülkeler hangileri, kaç tane? İşte, Avrupa Birliği üyeleri ve ülkelerin listesi.

1/6Avrupa Birliği ülkeleri listesi: ABye üye ülkeler hangileri, kaç tane

AB üye ülkelerin listesi dünyanın endişe ile izlediği Ukrayna Rusya savaşıyla öne çıkan konulardan oldu. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ve 1 Kasım 1993 tarihinde isim değişikliği ile Avrupa Birliği adını alan topluluğa Türkiye'nin de içinde yer aldığı 6 aday ülke katılmayı bekliyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde 28'e ulaşan üye sayısı 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık'ın ayrılması ile 27'ye düşen Avrupa Birliği'nin toplam 6 kurucu üyesi bulunuyor.

2/6AB KURUCU ÜLKELERİ HANGİLERİ

AB KURUCU ÜLKELERİ HANGİLERİ?

AB kurucu ülkeler arasında Almanya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, Belçika ve Fransa yer alıyor.

Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında Türkiye, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk yer alıyor. İzlanda, İsviçre ve Norveç, Avrupa sınırları içerisinde yer almasına ekonomik nedenlerden ötürü birliğe üye değildir. Birleşik Krallık (İngiltere) ise 1 Şubat 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliğinden ayrıldı.

3/6AB ÜYE ÜLKELERİ HANGİLERİ

AB ÜYE ÜLKELERİ HANGİLERİ?

1- Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri

1.A.- Almanya

Resmi adı: Federal Almanya Cumhuriyeti

1.B. - Fransa

Resmi adı: Fransa Cumhuriyeti

1.C. - Lüksemburg

Resmi adı: Lüksemburg Büyük Dükalığı

1.D. - İtalya

Resmi adı: İtalya Cumhuriyeti

1.E - Hollanda

Resmi adı: Hollanda Krallığı

1.F - Belçika

Resmi adı: Belçika Krallığı

4/6Avrupa Birliği ülkeleri listesi: ABye üye ülkeler hangileri, kaç tane

2- 1973 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A - İrlanda

Resmi adı: İrlanda Cumhuriyeti

1.B - Danimarka

Resmi adı: Danimarka Krallığı

3- 1986 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A. - Portekiz

Resmi adı: Portekiz Cumhuriyeti

1.B. - İspanya

Resmi adı: İspanya Krallığı

4- 1995 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A. - Avusturya

Resmi adı: Avusturya Cumhuriyeti

1.B. - Finlandiya

Resmi adı: Finlandiya Cumhuriyeti

1.C. - İsveç

Resmi adı: İsveç Krallığı

5/6Avrupa Birliği ülkeleri listesi: ABye üye ülkeler hangileri, kaç tane

5- 2004 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler

1.A. - Slovenya

Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti

1.B. - Slovakya

Resmi adı: Slovak Cumhuriyeti

1.C. - Polonya

Resmi adı: Polonya Cumhuriyeti

1.D. - Malta

Resmi adı: Malta Cumhuriyeti

1.E - Letonya

Resmi adı: Letonya Cumhuriyeti

1.F - Çek Cumhuriyeti

Resmi adı: Çek Cumhuriyeti

1.G. - Kıbrıs

Resmi adı :Kıbrıs Cumhuriyeti

1.H - Macaristan

Resmi adı: Macaristan

1.I. - Estonya

Resmi adı: Estonya Cumhuriyeti

Not -1- Yunanistan, 1981 yılında Avrupa Birliğine üye olmuştur.

Not -2- Hırvatistan, 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.

6/6Resmi para birimi Euro olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler şunlardır:

Resmi para birimi Euro olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler şunlardır:

Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Avusturya, Letonya, Lüksemburg, İrlanda, Litvanya, Slovakya, Finlandiya, Kıbrıs, Malta

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#Avrupa Birliği#Ukrayna#Türkiye