Avrupa Birliği ülkeleri listesi: AB'ye üye ülkeler hangileri, kaç tane?

AB üye ülkelerin listesi dünyanın endişe ile izlediği Ukrayna Rusya savaşıyla öne çıkan konulardan oldu. 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ve 1 Kasım 1993 tarihinde isim değişikliği ile Avrupa Birliği adını alan topluluğa Türkiye'nin de içinde yer aldığı 6 aday ülke katılmayı bekliyor. 1 Temmuz 2013 tarihinde 28'e ulaşan üye sayısı 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık'ın ayrılması ile 27'ye düşen Avrupa Birliği'nin toplam 6 kurucu üyesi bulunuyor.
AB kurucu ülkeler arasında Almanya, Lüksemburg, İtalya, Hollanda, Belçika ve Fransa yer alıyor.
Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında Türkiye, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk yer alıyor. İzlanda, İsviçre ve Norveç, Avrupa sınırları içerisinde yer almasına ekonomik nedenlerden ötürü birliğe üye değildir. Birleşik Krallık (İngiltere) ise 1 Şubat 2020 yılı itibariyle Avrupa Birliğinden ayrıldı.
1- Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri
1.A.- Almanya
Resmi adı: Federal Almanya Cumhuriyeti
1.B. - Fransa
Resmi adı: Fransa Cumhuriyeti
1.C. - Lüksemburg
Resmi adı: Lüksemburg Büyük Dükalığı
1.D. - İtalya
Resmi adı: İtalya Cumhuriyeti
1.E - Hollanda
Resmi adı: Hollanda Krallığı
1.F - Belçika
Resmi adı: Belçika Krallığı
2- 1973 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A - İrlanda
Resmi adı: İrlanda Cumhuriyeti
1.B - Danimarka
Resmi adı: Danimarka Krallığı
3- 1986 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A. - Portekiz
Resmi adı: Portekiz Cumhuriyeti
1.B. - İspanya
Resmi adı: İspanya Krallığı
4- 1995 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A. - Avusturya
Resmi adı: Avusturya Cumhuriyeti
1.B. - Finlandiya
Resmi adı: Finlandiya Cumhuriyeti
1.C. - İsveç
Resmi adı: İsveç Krallığı
5- 2004 Yılında Avrupa Birliğine Katılan Ülkeler
1.A. - Slovenya
Resmi adı: Slovenya Cumhuriyeti
1.B. - Slovakya
Resmi adı: Slovak Cumhuriyeti
1.C. - Polonya
Resmi adı: Polonya Cumhuriyeti
1.D. - Malta
Resmi adı: Malta Cumhuriyeti
1.E - Letonya
Resmi adı: Letonya Cumhuriyeti
1.F - Çek Cumhuriyeti
Resmi adı: Çek Cumhuriyeti
1.G. - Kıbrıs
Resmi adı :Kıbrıs Cumhuriyeti
1.H - Macaristan
Resmi adı: Macaristan
1.I. - Estonya
Resmi adı: Estonya Cumhuriyeti
Not -1- Yunanistan, 1981 yılında Avrupa Birliğine üye olmuştur.
Not -2- Hırvatistan, 2013 yılında Avrupa Birliğine üye olan son ülkedir.
Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Avusturya, Letonya, Lüksemburg, İrlanda, Litvanya, Slovakya, Finlandiya, Kıbrıs, Malta