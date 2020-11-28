Okyanusa bakarak uyumak için 8 milyon dolar ödedi

Bir dönem hızlı hayatıyla gündeme gelen ancak uzun süredir daha sakin bir yaşam sürdüren ünlü şarkıcı yeni bir emlak yatırımı yaptı.
Backgrid USA, Backgrid UK
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Ünlülerin gözde bölgesinde satın aldığı bir malikane için 7.8 milyon dolar ödedi şarkıcı. Açık plan evin banyosu ve yatak odası dahil hemen hemen her odası da okyanus manzaralı.
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Ünlü şarkıcı Avril Lavigne, Malibu'da yeni bi malikane satın aldı. Lady Gaga'nın 23 milyon dolarlık malikanesine çok yakın olan yeni yuvası için de 7.8 milyon dolar ödedi Lavigne.
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36 yaşındaki şarkıcının yeni evi 1960'larda inşa edildi. Ancak daha sonra bu konuda imzasını attığı dikkat çeken çalışmalarla tanınan emlakçı ve tasarımcı Scott Gillen tarafından restore edildi. Scott Gillen, modern ve minimalist tarzıyla dikkat çekiyor.
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Avril Lavgine'nin yeni satın aldığı bu mülk, Malibu'nun güzel kumlarıyla ünlü plajına çok yakın.
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Caddeden görünmeyen eve, özel bir kapıdan geçilerek girilen uzun bir araba yolundan ulaşılıyor. Çevresindeki ağaçlar da evin sakinlerini dışarıdan geçen meraklı gözlerden koruyor.
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Tek katlı ev, açık plan olarak inşa edildi. Hemen hemen her odasından okyanus manzaralı görünen evin yaşam alanında gösterişli bir şömine de yer alıyor.
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Odanın geniş ve çift kanatlı kapıları ise okyanus manzarasını iyice gözler önüne seren geniş bir bahçeye açılıyor.
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Lavigne'in yeni evinde bir tane spa'lı banyo bir de bahçesinde kuru spa bulunuyor.
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Salondan çıkılan bahçede ise yeşilliklerin ortasında bir yüzme havuzu bulunuyor.
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Spor salonu, iki araçlık bir garaj, ısı ayarı yapılabilen mahzen, evin sahibine sunduğu diğer olanaklar arasında.
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ABD'de yaşayan en varlıklı Kanadalı sanatçılardan biri olan 36 yaşındaki Avril Lavigne, hızlı özel hayatıyla gündeme geliyordu bir dönem. Fakat beş yıl önce sesi soluğu çıkmaz olmuştu.
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Bunun nedenini de daha sonra lyme hastalığı olarak açıkları Lavigne. Herkes onun hamile olduğu için ortalarda görünmediğini düşünürken o Lyme hastalığı yüzünden beş ay yataktan çıkamadığını söylemişti.
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Lavigne aynı zamanda hakkında "şehir efsanesi" üretilen sanatçılar arasında da yer alıyor.
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Lavigne'in aslında ünlü olduktan kısa bir süre sonra öldüğü ve yerine başka birisinin geçtiği de yıllardır konuşulan şehir efsanelerinden biri.
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Lavigne bugüne kadar iki kez evlendi. İlk evliliğini 2006 ile 2010 arasında Deryck Whibley ile yaptı. Sonra da 2013 ile 2015 arasında Chad Kroeger ile evli kaldı.