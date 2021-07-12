AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte güncel AVM çalışma saatleri

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.



AVM'lerin de geçmişte olduğu gibi 22:00'a kadar faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.



