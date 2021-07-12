AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM'ler saat kaça kadar açık? İşte güncel AVM çalışma saatleri
AVM çalışma saatleri vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Normalleşme adımları ile birlikte AVM çalışma saatleri gündeme geldi. AVM'lerin sabah kaçta açıldığının yanı sıra akşam kaça kadar açık olacağı da sorgulanıyor. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanıyor?
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Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla sona erdi. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. İşte, güncel AVM çalışma saatleri...
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Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.
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Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
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Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.
AVM'lerin de geçmişte olduğu gibi 22:00'a kadar faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.