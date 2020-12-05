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Haber Giriş: 05 Aralık 2020 - 02:39 | 

AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesinde AVM çalışma saatleri belli oldu

AVM'lerin çalışma saatleri yeni tedbirlerle birlikte gündeme geldi. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemler ve kısıtlamalarla beraber AVM'lerin çalışma saatlerine gözler çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirildiği bildirildi. Yeni tedbirlere göre, alışveriş merkezlerinin klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri de yetkililer tarafından denetlenecek. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte, ayrıntılar.

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AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak edilen konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Daha önce yayımlanan genelgede de alışveriş merkezlerinin 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceği duyurulmuştu.

2AVMLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPTA KAPANIYOR
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AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPTA KAPANIYOR?

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor.AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.

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Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.

4AVMLERDE HES DENETİMİ
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AVM'LERDE HES DENETİMİ

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.

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