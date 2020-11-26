AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Alışveriş Merkezlerinin çalışma saatleri genelgede yayımlandı

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi.



Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.