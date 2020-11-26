AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? Alışveriş Merkezlerinin çalışma saatleri genelgede yayımlandı
AVM açılış ve kapanış saati, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, AVM’lere yönelik denetimlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamaları denetlenecek. Yeni tedbirler kapsamında, AVM içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verecek. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte, AVM çalışma saatleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Virüsün yayılmasını önlemek için koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanarak 81 ile gönderilen genelgeyle alışveriş merkezleri saat 20.00'de kapanacak. AVM'ler her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Alışveriş merkezlerinin klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri de yetkililer tarafından denetlenecek. İşte, detaylar
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AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIP KAPTA KAPANIYOR?
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
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AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenlerinin kaldırılacağı öğrenildi.
Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak.
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DENETİMLER SIKILAŞTIRILIYOR
İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Yayınlanan genelge şöyle;
AVM’lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek.
Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususu özellikle denetlenecek.