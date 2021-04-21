AVM'ler kapatılacak mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? Gözler Kabine Toplantısı'nda
AVM açılış ve kapanış saati, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında gündemde yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının 60 bini aşmasının ardından, tam kapanma durumu ile beraber AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği öne sürüldü. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'lerin çalışma saatleri İstanbul için geçtiğimiz günlerde değişmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AVM'lerin 17:30'da kapanacağını duyurmuştu. Yaklaşan Kabine Toplantısı öncesi gözler AVM'ler kapatılacak mı? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, AVM'lerin çalışma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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AVM'lerin kapatılma durumu, tam kapanma beklentisi kapsamında milyonların odaklandığı konulardan oldu. Vaka sayılarının artması ile önlemler sıkılaştırılırken, öne çıkan başlıklardan biri de AVM'lerin durumu oldu. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Ancak AVM'lerin durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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AVM'LER KAPATILACAK MI?
Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'ın da birleştirilmesi ile bu hafta sonu 3 gün uygulanacak. Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.
Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
Nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan görüşmeler neticesinde verilmesi ön görülüyor.
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AVM'LER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, organize sanayi siteleri, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nda mesainin saat 17:00'de biteceğini duyurdu. Yerlikaya, AVM, zincir market ve semt dükkanlarının da saat 17:30'da kapanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerin saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.
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Vali Yerlikaya, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekûn verilecek mücadelenin çok önemli olduğunu vurguladı. "Saat 19.00'da evlerimizde olalım" diyen Vali Yerlikaya, "Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri saat 10.00-16.00 arası olarak düzenlenmişti. Özel sektör temsilcilerimiz de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakârca bir tutum sergiledi ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çekti" diye konuştu.
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Salgını yenmek için alınan önlemlere uyulması gerektiğinin altını çizen Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiğini açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın saat 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları"