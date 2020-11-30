AVM’ler kapanacak mı? AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili son durum
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de AVM’lerin durumu oldu. Daha önce alınan kararlar doğrultusunda bazı kısıtlamalar gelirken AVM'lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmişti. AVM’lerin içerisindeki lokantalar ‘gel- al’ sistemine geçmişti. Peki, AVM’ler kapanacak mı? AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili son durum…
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Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında; hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatlerde sokağa çıkma izni ve AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatlerine kısıtlama gibi kararlar çıkmıştı.
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30 Kasım tarihli kabine toplantısından çıkacak kararları en çok merak eden gruplardan biri de AVM çalışanları. İki hafta önceki Kabine toplantısı sonrası alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM’ler ilgili yeni bir karar alınıp alınmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak.
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BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ
Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:
- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.
- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.
- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.
- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.