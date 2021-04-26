AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM’ler kapanacak mı? İşte detaylar

AVM’lerin çalışma saatleri gündemde yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kısmi kapanma uygulanıyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağının 19.00’da başlayacağının açıklanmasının ardından AVM çalışma saatleri hakkında da açıklama yapıldı. Peki, AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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AVM’lerin kaçta kapanacağı ile ilgili açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Vali Yerlikaya açıklamasında, ‘Kısmi Kapanma konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da hizmet vermeyi sonlandıracağını duyurdu.
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AVM’LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
AVM’ler genellikle saat 10.00’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.
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AVM’LER KAPANACAK MI?
AVM’lerin kapanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılan Kabine Toplantısı’nda tam kapanmanın gündeme gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor.