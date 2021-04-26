AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM’ler kapanacak mı? İşte detaylar

AVM’LER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? AVM’ler genellikle saat 10.00’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.



Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.