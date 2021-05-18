AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (AVM çalışma saatleri)

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başladı, bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de AVM'lerin durumu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre ﻿AVM çalışma saatleri ﻿yeniden düzenlendi.