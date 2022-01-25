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AVM’ler bugün açık mı? 25 Ocak’ta İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık? İşte detaylar

#AVM#AVM Açık Mı#İstanbul Valiliği

AVM’lerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul’da yaşanan kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilemesinin ardından alınan kararları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Bu kararlar arasında AVM’ler ile ilgili de bir bilgi yer aldı. Peki, AVM’ler bugün açık mı? 25 Ocak’ta İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık?

1/2AVM’ler bugün açık mı 25 Ocak’ta İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık İşte detaylar

AVM’lerin açık olup olmadığı İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’lerin 19:30’da kapatılacağını duyurmuştu. Şimdi gözler 25 Ocak ile ilgili açıklamalara çevrildi. İşte detaylar

2/2AVM’LER BUGÜN AÇIK MI

AVM’LER BUGÜN AÇIK MI?

AVM’lerin bugün kapalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 24 Ocak’ta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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