AVM’ler bugün açık mı? 25 Ocak’ta İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık? İşte detaylar

AVM’lerin açık olup olmadığı İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’lerin 19:30’da kapatılacağını duyurmuştu. Şimdi gözler 25 Ocak ile ilgili açıklamalara çevrildi. İşte detaylar