AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor? İşte hafta içi alış veriş merkezi çalışma saatleri
AVM çalışma saatleri alınan yeni kararların ardından gündeme geldi. 31 Mayıs tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe, restoran ve lokantaların müşteri kabul edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Genelgeye göre alışveriş merkezleri pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor? İşte, hafta içi AVM'lerin açılış ve kapanış saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AVM'ler açıldı mı ve AVM'lerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Restoranlar ise sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Pazar günleri ise sadece paket servisi yapabilecek.
Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek
Genelgede, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.
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Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına, 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklara ilişkin de genelgede şunlar kaydedildi:
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"Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu, bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."