AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor ve kaçta açılıyor? İşte hafta içi alış veriş merkezi çalışma saatleri

AVM'ler açıldı mı ve AVM'lerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. Yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak. Restoranlar ise sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Pazar günleri ise sadece paket servisi yapabilecek.



Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek



Genelgede, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 santimetre mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatlerinde masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatlerinde ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.