Baharın gelmesine rağmen bir türlü açılmayan çadır ve karavan alanları sonunda kamp meraklılarını sokaklara döktü. Aralarında Türklerin de bulunduğu, başkent Berlin’e çıkarma yapan bine yakın doğa tutkunu karavan sahibi, topladıkları 44 bin imzayla kamp alanlarının açılmasını istedi.
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Hafta sonu Olimpiyat Stadı’nın önüde toplanan ve kent merkezine doğru ilerleyen karavan konvoyu, şehirde renkli görüntülere sahne oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı, Başbakanlık binasının hemen yakınında yer alan Brandenburg Kapısı noktasına korna sesleri ve müzik eşliğinde gelen karavanlara, Berlinliler de alkış, şarkı ve ıslıklarla tempo tutarak destek verdi.
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‘Mesafeli Kamp’ ‘Campen mit Abstand) İnsiyatifi sözcüsü Thomas Albrecht, kendilerine 700 aracın müracaat ettiğini, ancak binin üzerinde araçla katılımın gerçekleştiğini söyledi.
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Mayıs ayında yeniden ısınacak havaları evde geçirmek istemediklerini dile getiren karavan sahipleri, araçlarının üzerlerine ‘Lütfen kamp alanlarını açın’, ‘Koronaya uygun seyahat ediyoruz’, ‘AVM yerine kampa gidiyoruz’, ‘Uçakla yolculukta oturma mesafesi nedir’, ‘Otel havuzunda değil, doğa da olmak istiyoruz’ yazılı dövizler astı.
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Pandemi nedeniyle yaşanan uzun süreli kısıtlamaların, insanlar üzerinde her geçen gün daha çok baskı yarattığına dikkati çeken insiyatif açıklamasında, “Pandemi bir yandan insanları eve kapatırken diğer tarafta kamp işletmecilerini ve çalışanları da işsiz bıraktı. Hepimizin nefes alabileceği güvenli kamp alanlarına ulaşma ihtiyacı var” denildi.
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Her yıl Almanya’da Paskalya tatili ile birlikte başlayan kamp sezonuna, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl izin çıkmadı.
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Almanya genelinde kapalı tutulan karavan ve çadır kamping alanlarının yeniden açılması için düzenlenen imza kampanyası ise şu ana kadar 44 bin kişi tarafından destek buldu.
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Sadece çocuklu aileler tarafından değil, emekli ve gençler tarafından da tercih edilen çadır, mobil ev veya karavanlarla çıkılan tatiller özellikle son yıllarda daha popüler hale geldi.
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Türkiye’nin de yaklaşık 90 ayrı kamp alanıyla yer aldığı ‘www.camping.info’ sayfası 26 bin farklı kamping noktasıyla, karavancılar için tanıdık bir internet adresi.
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Öte yandan 2020’de karavan ve çadırlarda yaklaşık 34 milyon tatilci konaklarken, bu rakamın korona öncesi 2019 senesine göre sadece yüzde 5’lik bir düşüş gösterdiği belirtildi.