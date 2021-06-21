AVM çalışma saatleri! AVM'ler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu güncel çalışma saatleri
AVM'lerin çalışma saatleri, kademeli normalleşmenin ikinci etabında güncellendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran tarihli genelgede tüm illerde uygulanan pazar günü sokağa çıkma yasağında alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı bildirilirken, hafta içinde belirli saatlerde faaliyet göstereceği açıklanmıştı. Karara göre AVM'ler pazar günleri hariç diğer günlerde saat 07.00'da müşteri kabul edebilirken, salgınla mücadele tedbirlerine riayet edecek. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, milyonların merak ettiği hafta içi AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerinin detayları.
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AVM'lerin kaça kadar çalıştığı ve kapta kapandığı, gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hareketliliği azaltmak için hafta içi akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken AVM'lerin de saat 21.00'a kadar açık olacağı bildirilmişti. Genelgede yer alan maddede, alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği bildirildi. Normalleşme kararları kapsamında AVM çalışma saatleri son alınan karara göre uygulanmaya devam ediyor.
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AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Genelgeye göre AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Alışveriş merkezleri pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
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"Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."
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AVM'LER HAFTA SONU AÇIK MI?
Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı genelgede belirtildiği gibi pazar günü AVM'ler kapalı olacak.