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Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 17:20 | 

AVM çalışma saatleri: AVM'ler açıldı mı? AVM'ler (bugün)saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'lerin çalışma durumu kabine kararları ardından yeniden gündem oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre ﻿AVM çalışma saatleri ﻿yeniden düzenlendi. Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi belirli saatlerde faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak. Peki,AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte AVM çalışma saatleri...

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1

Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme sürecine başladı, bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de AVM'lerin durumu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre ﻿AVM çalışma saatleri ﻿yeniden düzenlendi.

2

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

3AVMLER BUGÜN AÇIK MI AVMLER KAÇTA KAPANIYOR

AVM'LER BUGÜN AÇIK MI? AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

4

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

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