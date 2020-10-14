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Hürriyet
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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 10:56 | 

Avcılar’da nefes kesen operasyon

İstanbul Avcılar’da çalıntı otomobil ile kapkaç olaylarına karışan 3 şüpheli polise yakalanacaklarını anlayınca ters yönde kaçmaya çalıştı. Çalıntı bir otomobil ile karşıdan gelen bir başka otomobile çarpan şüpheliler yaya olarak D-100 karayoluna, buradan metrobüs yoluna geçtikten sonra karşı tarafa geçerek kaçmak istedi. Polis ekipleri, şüphelileri durdurmak için birkaç el havaya ateş ederek, takviye ekiplerin gelmesini istedi. Polisin sıkı takibi sonucu çalılıkların arasına saklanan hakkında hapis cezası bulunan çeşitli  bir şüpheli yakalandı. Çalıntı araçta şüphelilerin çeşitli hırsızlık olaylarında tanınmamak için giydikleri sanılan kadın kıyafetleri ve bir çift kadın ayakkabısı bulundu. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.

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