Avcılar'da kaza sonrası nakilli gözü kör eden yumruk

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İstanbul Avcılar'da belediye çalışanları kaza sonrası saldırıya uğradı. Kamyonetten inen 3 kişinin saldırdığı araçtaki belediye kameramanı Ercan Yüksel'in geçen yıl kornea nakli olduğu gözüne yumruk atıldı. Kameramanın gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu. Hastanede tedavisi süren Ercan Yüksel, "'Gözümden ameliyatlıyım bana dokunmayın' dedim. Alttan gözüme bir yumruk vurdular. O gözüm kornea nakilliydi. Bağış edilen bir kişi sayesinde takılmıştı. Gözümü kaybettim. Gözüm gitti" dedi. Gözaltına alınan saldırganlardan baba serbest bırakılırken, 2 oğlu tutuklandı.