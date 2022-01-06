Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 yarışmacısı Çağan Atakan Arslan hazırlıklarını anlattı!
Survivor 2022 All Star yarışmasında yeniden hayranlarıyla buluşacak olan Avatar Atakan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Survivor 2016 şampiyonu olan boksör Çağan Atakan Arslan, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Avatar Atakan olarak tanınan Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çağan Atakan Arslan hakkında merak edilenler...
Birbirinden güçlü rakiplerin bir araya geleceği Survivor 2022 All Star kadrosunda eski şampiyonlardan Avatar Atakan'da yer alacak. Ünlüler takımında olan Survivor Atakan, konuk olduğu 2. Sayfa programına konuk oldu. Son dakika kadroya dahil olduğunu söyleyen Survivor Atakan Arslan, yarışma için herhangi bir özel hazırlık yapmadığını, Survivor'a başladığında tüm performansını sergileyeceğini belirterek iddialı konuştu.
"CANIM NE İSTERSE ONU YİYORUM"
Herhangi bir diyet yapmadığını belirten Survivor Atakan, "Canım ne isterse yiyorum, ancak abartmadan!" dedi. Yarışmacılarla daha çok ruhsal olarak bir mücadeleye girileceğini de sözlerine ekleyen Avatar Atakan, "Allah bizi Nagihan!dan korusun" diyerek espirili bir yaklaşım sergiledi.
Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştır.
Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır. Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında iç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz ile evlendi ve bu evlilikten Aslan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.
Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır. Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında iç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz ile evlendi ve bu evlilikten Aslan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.