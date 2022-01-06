Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 yarışmacısı Çağan Atakan Arslan hazırlıklarını anlattı!

Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştır.



Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır. Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.



Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında iç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz ile evlendi ve bu evlilikten Aslan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.