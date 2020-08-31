Av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu açılıyor!
Türkiye genelinde 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı için son günlere girildi. Deniz canlılarının habitatını korumak ve yumurtlama sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek amacıyla uygulanan av yasağı, Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde yaklaşık 5 aydır devam ediyordu. Peki, av yasağı ne zaman bitecek ve balık sezonu ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Av sezonu ya da diğer bir adıyla balık sezonu 1 Eylül itibariyle resmen başlıyor. 15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları, 1 Eylül tarihinde sona erecek ve av sezonu yeniden başlayacak. Ancak Akdeniz'de durum diğer denizlere göre farklı olacak. İşte, av yasakları ve balık sezonu hakkında bazı bilgiler
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AV YASAKLARI NE ZAMAN KALKIYOR?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri avcılığının Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde 1 Eylül'de başlayacağını, 15 Nisan'da da tüm denizlerde sona ereceğini bildirdi.
Pakdemirli, şu ifadelerde bulundu; "Gırgır ve trol yöntemiyle su ürünleri avcılığı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de başlayacak ve tüm denizlerimizde 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçılarımız ise düzenlemelere uymak şartıyla avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecekler." bilgisini paylaştı.
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Hassas ekosisteme sahip alanlardaki balıkçılık faaliyetlerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Hassas bir ekosisteme sahip olan ve önemli balık türlerimizin üreme ve beslenme alanlarından Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul boğazları, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılık yasaklandı. Hassas ekosisteme sahip üreme bölgelerinde başta Muğla ilinde bulunan Fethiye, Hisarönü Körfezi'nde ve Antalya ili Kaş-Kekova-Aperlia bölgesinde koruma alanları oluşturuldu."
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BAZI BALIKLARDA ASGARİ BOY VE AĞIRLIK SINIRI DEĞİŞTİ
Pakdemirli, su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından da bazı düzenlemeler getirildiğini ifade etti.
Bu kapsamda eşkina ve minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunluklarının artırıldığını, ahtapotta ise avlanabilir asgari ağırlık miktarının düşürüldüğünü belirten Pakdemirli, uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türlerle denizlerde bazı kıkırdaklı balık türlerinin ve iç sularda da yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığının tamamen yasaklandığını bildirdi.
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Pakdemirli, tebliğle getirilen diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulandı. İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir-Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açıldı. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kilogram ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunlu tutuldu. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecek. 1 Eylül 2021'den itibaren av araçlarının markalanması zorunlu hale getirilmiştir. Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verildi. Amatör amaçlı avcılık yapan balıkçılar kiraya verilmiş alanlarda sadece resmi tatil günlerinde avcılık yapabilmekte iken bu kısıtlama kaldırıldı. Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaklandı. Can ve mal güvenliği açısından 50 vatı geçmemek şartıyla tekne içinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı ışık kullanılabilecek. Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı."
Pakdemirli, su ürünlerinin ülke ekonomisi ve insan beslenmesi açısından önemine işaret ederek, su ürünleri stoklarının korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için balıkçıların düzenlemelere uygun avcılık yapmalarının önem taşıdığını kaydetti.