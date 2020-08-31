Av yasağı ne zaman bitiyor? Balık sezonu açılıyor!

Pakdemirli, tebliğle getirilen diğer düzenlemelere ilişkin şu bilgileri verdi:



"Deniz patlıcanı avcılığında münavebe yöntemi uygulandı. İzmir'in kuzeyi ve Balıkesir-Ayvalık bölgesi avcılığa kapatılarak, İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla bölgesi avcılığa açıldı. Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinden 50 kilogram ve üzerinde olan miktarların naklinde nakil belgesi alınması zorunlu tutuldu. 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, su ürünleri teknisyeni, teknikeri, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisi istihdam eden balıkçı gemileri, su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilecek. 1 Eylül 2021'den itibaren av araçlarının markalanması zorunlu hale getirilmiştir. Işıkla avcılıkta beyaz ışık kullanımı yasaklandı. Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanan ve özel avlak prensibi ile işletilen rekreasyonel avcılık modeline ilk kez yer verildi. Amatör amaçlı avcılık yapan balıkçılar kiraya verilmiş alanlarda sadece resmi tatil günlerinde avcılık yapabilmekte iken bu kısıtlama kaldırıldı. Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaklandı. Can ve mal güvenliği açısından 50 vatı geçmemek şartıyla tekne içinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı ışık kullanılabilecek. Ticari amaçlı amatör balıkçılık turizm faaliyetlerine yönelik yeni düzenlemeler yapıldı."



Pakdemirli, su ürünlerinin ülke ekonomisi ve insan beslenmesi açısından önemine işaret ederek, su ürünleri stoklarının korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması için balıkçıların düzenlemelere uygun avcılık yapmalarının önem taşıdığını kaydetti.