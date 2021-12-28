AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınav tarihleri açıklandı
AUZEF bitirme sınavları ardından gözler telafi sınavlarına çevrildi. Sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyı sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
Sınav Merkezi Tercihleri
Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir.
AUZEF 2022 TAKVİMİ
•AUZEF Bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
•AUZEF Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
•AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
•AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
•AUZEF Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
•AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
•AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.