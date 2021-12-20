AUZEF telafi sınavları ne zaman? Kimler telafi sınavına girebilecek? İşte 2021-2022 AUZEF takvimi

AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir?

Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.



Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.



FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.



DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.