AUZEF telafi sınavları ne zaman? Kimler telafi sınavına girebilecek? İşte 2021-2022 AUZEF takvimi
AUZEF bitirme sınavları ardından gözler telafi sınavına çevrildi. 4 oturumdan oluşan AUZEF bitirme sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Sınavlar, her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman? Kimler telafi sınavına girebilecek? İşte 2021-2022 AUZEF takvimi
AUZEF takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi netleşmiş oldu. AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülte) yarıyıl sonu (Bitirme) sınavları 18-19 Aralık tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Finallerin ardından telafi sınavları yapılacak.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.
AUZEF telafi sınavlarına kimler girebilir?
Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.
Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alınan not geçerli olacaktır.