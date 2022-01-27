AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu geldi

AUZEF bütünleme sınavlarıyla ilgili olarak "Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu" ve "Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu" olmak üzere 2 farklı yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalarda AUZEF sınavlarının yeni tarihlerine de yer verildi. İşte yüz yüze yapılmasına karar verilen AUZEF sınavlarıyla ilgili detaylar...