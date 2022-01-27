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AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu geldi

#AUZEF#AUZEF Telafi#AUZEF Bütünleme

Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelen AUZEF bütünleme sınavıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellendi. AUZEF telafi sınavının yüz yüze gerçekleştirilmesine karar verildi. Peki, AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

1/4AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak AUZEF sınavları ne zaman yapılacak Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu geldi

AUZEF bütünleme sınavlarıyla ilgili olarak "Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu" ve "Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu" olmak üzere 2 farklı yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamalarda AUZEF sınavlarının yeni tarihlerine de yer verildi. İşte yüz yüze yapılmasına karar verilen AUZEF sınavlarıyla ilgili detaylar...

2/4Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu

Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu

https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılan açıklamada "İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

3/4Telafi Sınavı, Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu

Telafi Sınavı, Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu

Telafi Sınavı, Sınav Merkezi Tercihi Duyurusu" başlık duyuruda ise "Değerli Öğrencilerimiz, 12–13 Şubat 2022 Tarihlerinde yapılacak Güz Yarıyılı Telafi (Bütünleme) Sınavı için, 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış olduğunuz sınav yeri tercihiniz geçerlidir.

4/4AUZEF telafi sınavı yüz yüze mi yapılacak AUZEF sınavları ne zaman yapılacak Çevrim İçi Sınav İptal Duyurusu geldi

12-13 Şubat Tarihlerinde yapılacak Telafi Sınavı için, sınav yeri tercihi değişikliği yapmak istiyorsanız 24–27 Ocak 2022 (Saat 23:59’a kadar) tarihlerinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden sınav yeri tercih değişikliği yapabilirsiniz." denildi.

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